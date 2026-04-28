Les entreprises sont-elles en train d'abandonner discrètement la DEI ?

28 avril - Bonjour! Les politiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion perdent du terrain dans la liste des priorités des entreprises, selon les données de la Fondation Thomson Reuters, la fondation caritative indépendante de Thomson Reuters, propriétaire de Reuters. Le rapport s'est penché sur les informations accessibles au public concernant les politiques de gestion des effectifs de près de 3.000 entreprises mondiales. Il contient en outre une analyse à plus long terme portant sur plus de 140 entreprises qui ont volontairement communiqué des données à la Workforce Disclosure Initiative (WDI) depuis 2020. Nous nous pencherons également sur un article exclusif de Reuters concernant la présidente de la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), Andrea Lucas, qui aurait enfreint les règles de déontologie du barreau de l'État de Virginie en refusant d'appliquer des dispositions clés des lois fédérales sur les droits civils, selon une plainte déposée auprès du barreau et transmise à Reuters. Mais avant d'aborder le rapport de la fondation, voici quelques développements clés dans les domaines de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux et de la gouvernance qui ont retenu mon attention:

L'Afrique du Sud retire sa politique sur l'IA en raison de fausses sources générées par l'IA

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Pratiquement aucun objectif en matière d'ethnicité

Le rapport de la Fondation Thomson Reuters a révélé que les objectifs DEI étaient courants en matière de genre, mais rares en matière d'origine ethnique et de handicap, puisque seulement 53 % des entreprises de l'échantillon ont déclaré avoir un objectif DEI public, principalement lié au genre. Seules 8 % des entreprises ont déclaré avoir fixé des objectifs en matière d'origine ethnique, 5 % des objectifs en matière de handicap, et moins de la moitié de toutes les entreprises ont fixé des objectifs DEI assortis d'échéances. On observe également une baisse du nombre d'entreprises qui communiquent sur l'origine ethnique, puisque seules 26 % d'entre elles fournissent une ventilation de leur effectif par origine ethnique, ce chiffre tombant à 16 % pour la ventilation au niveau du conseil d'administration par rapport à l'année dernière. “Contrairement aux rapports sur le genre, nous sommes encore loin d'un benchmarking mondial significatif en matière de handicap ou d'origine ethnique”, a déclaré Katie Fowler, directrice des affaires responsables à la Fondation Thomson Reuters. En ce qui concerne les incitations salariales des dirigeants, près de la moitié des entreprises (47 %) ont lié la rémunération des dirigeants à au moins un indicateur clé de performance (KPI) de l'effectif, et seules 21 % avaient un KPI lié à la DEI. Cependant, cela ne s'est pas nécessairement traduit par de meilleurs résultats, puisque le secteur financier – qui était celui où les incitations en matière de DEI étaient le plus largement adoptées – a enregistré l'écart salarial médian entre les sexes le plus important parmi les 11 secteurs économiques. Cliquez ici pour lire le rapport complet.

Plainte éthique auprès de l'EEOC concernant les LGBT et la DEI

Toujours sur le thème de la diversité, la présidente de l'EEOC américaine, Andrea Lucas, aurait suspendu des affaires liées aux LGBTQ et à la discrimination, selon une plainte déposée auprès du barreau et communiquée à Reuters . Le Legal Accountability Center, qui dépose des plaintes contre des personnes et des institutions accusées de faute professionnelle, a demandé à l'agence d'État d'enquêter sur Mme Lucas. Il a déclaré qu'elle aurait manqué à ses obligations éthiques en demandant aux enquêteurs de l'EEOC de cesser le traitement de certaines plaintes pour discrimination et en envoyant des demandes d'informations non autorisées à 20 grands cabinets d'avocats. Ces lettres, envoyées sur papier à en-tête officiel de l'EEOC en mars 2025 , visaient à obtenir des données détaillées sur les pratiques DEI des cabinets, y compris des informations démographiques relatives à l'origine ethnique, au sexe, au recrutement, aux promotions et à la rémunération, selon la plainte. “L'EEOC n'a pas le pouvoir unilatéral d'exiger les informations demandées à ces cabinets d'avocats, car l'EEOC n'avait aucune enquête en cours ni aucune accusation à leur encontre”, indique la plainte. “Ces lettres ne sont rien d'autre qu'une tentative d'intimider et d'effrayer ces employeurs afin qu'ils abandonnent leurs efforts en matière de DEI, en violation du Titre VII – la loi fédérale même que l'EEOC est censée faire respecter.” Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier 2025, l'administration de Donald Trump a sévi contre les initiatives en faveur de la diversité à l'échelle nationale, en ciblant les universités, les grandes entreprises et les organisations à but non lucratif. La semaine dernière, un juge fédéral a élargi la portée des restrictions empêchant l'administration Trump d'obliger les universités à lui remettre des quantités considérables de données afin qu'elle puisse examiner l'utilisation par les établissements de l' de l'origine ethnique comme critère d'admission.

Thèmes de discussion

* (Les droits humains dans le football: un rapport de l'organisation Human Rights Watch (HRW) indique que la FIFA devrait faire pression sur le gouvernement américain pour qu'il instaure une « trêve ICE » pour la Coupe du monde de cette année, comprenant une garantie publique des autorités fédérales de s'abstenir de mener des opérations de contrôle de l'immigration lors des matchs et sur les sites. Selon cet avis, les supporters, les joueurs, les journalistes et autres visiteurs pourraient être victimes de profilage racial, de fouilles de leurs appareils électroniques ou risquer de subir des traitements cruels ou inhumains s'ils se retrouvent dans des centres de détention pour immigrants.

* Risques liés à la production alimentaire: les agriculteurs du monde entier sont confrontés à un deuxième choc des prix des engrais en quatre ans en raison de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran. Les prix des céréales sont trop bas pour amortir le choc d'une pénurie d'approvisionnement plus grave, ce qui conduit de nombreux agriculteurs à revoir leurs plans de plantation, menaçant ainsi la production alimentaire mondiale. Les livraisons d'urée provenant de la plus grande usine du Qatar ont cessé, tandis que les flux de soufre et d'ammoniac, intrants clés pour les engrais, ont également été limités.

* Conférence de Santa Marta sur les combustibles fossiles: Une soixantaine de gouvernements , dont le Brésil, l'Allemagne, le Canada et le Nigeria, tiendront cette semaine la première réunion internationale à Santa Marta, en Colombie, pour discuter de la sortie progressive des combustibles fossiles, alors que le conflit au Moyen-Orient continue de bouleverser les marchés mondiaux du pétrole et du gaz. La conférence se concentrera sur les mesures concrètes visant à faire évoluer les économies vers l'abandon des combustibles fossiles, plutôt que sur la définition de nouveaux objectifs mondiaux du type de ceux convenus lors des sommets climatiques de l'ONU.

* La pression non durable des États-Unis: l'administration Trump a conclu un accord visant à mettre fin à deux autres baux d' s éoliens offshore américains gérés par Ocean Winds, une coentreprise entre le français ENGIE et le portugais EDP Renewables, en échange de 885 millions de dollars d'investissements promis dans les combustibles fossiles nationaux. Cet accord est similaire à celui conclu le mois dernier avec le géant français de l'énergie TotalEnergies, qui prévoit de réaffecter 1 milliard de dollars provenant de baux éoliens offshore à la production américaine de pétrole et de gaz.

* La transition durable de l'Albanie: Cliquez ici pour découvrir comment l'Albanie montre l'exemple en matière de protection des pays à forte production d'énergies renouvelables contre la flambée des prix de l'électricité depuis l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le 28 février, selon des comparaisons de prix à travers l'Europe.

Pleins feux sur l'ESG

Les voyageurs en Grande-Bretagne et en France pourraient disposer d'un nouveau moyen de transport durable et sympa pour se déplacer entre les deux pays.

Une petite start-up britannique, , propose aux passagers une autre façon de traverser la Manche: à la voile.

SailLink exploite un catamaran de 17 mètres (55 ft) pouvant transporter jusqu'à 12 passagers entre Douvres et Boulogne-sur-Mer, en s'appuyant principalement sur le vent et les marées plutôt que sur les combustibles fossiles. La traversée dure entre quatre et cinq heures, selon les conditions météorologiques.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sharon Kimathi