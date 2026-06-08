Les entreprises indiennes augmentent leurs prix et réduisent la taille des emballages alors que la guerre en Iran pèse sur leurs marges

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* Hindustan Unilever, Dabur et Godrej ont procédé à des hausses de prix

* Britannia s'apprête à faire de même; certaines entreprises réduisent la taille de leurs produits

* Les entreprises réduisent leurs coûts pour préserver leurs marges et réorganisent leurs chaînes d'approvisionnement

par Praveen Paramasivam et Chandini Monnappa

Des petits conditionnements en rayon aux prix plus élevés en caisse, les entreprises indiennes se démènent pour protéger leurs marges alors que la flambée des coûts du pétrole, du fret et des assurances – ainsi que les budgets des ménages mis à rude épreuve – accentuent la pression.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les routes commerciales et fait grimper les coûts des intrants à l'échelle mondiale, touchant plus durement les économies dépendantes des importations comme l'Inde, où une roupie plus faible alimente l'inflation et complique les décisions de tarification alors que la demande reste inégale.

« Nous faisons partie des pays les plus vulnérables au monde », a déclaré l'économiste Jayati Ghosh, avertissant que la hausse des coûts du pétrole et des engrais, la baisse de la demande du Golfe, la diminution des transferts de fonds et les éventuelles sorties de capitaux pourraient attiser l'inflation et ralentir la croissance.

Les fabricants de biens de consommation Hindustan Unilever HLL.NS , Godrej Consumer Products GOCP.NS et Dabur India DABU.NS ont déjà mis en place des hausses de prix à un chiffre, faibles à moyennes, dans toutes les catégories, tandis que Britannia BRIT.NS s'apprête à prendre des mesures similaires.

Le pouvoir de fixation des prix reste faible dans les segments grand public, les entreprises maintenant le prix des emballages de 10 à 20 roupies (11 à 21 cents), et réduisant la taille des produits plutôt que d'augmenter purement et simplement les prix.

« Nous réduisons le grammage car nous ne pouvons pas dépasser ces seuils de prix », a déclaré Mohit Malhotra, directeur général mondial de Dabur.

Les constructeurs automobiles Maruti Suzuki MRTI.NS , Mahindra & Mahindra MAHM.NS , Tata Motors Passenger Vehicles

TAMO.NS et Hyundai Motor India HYUN.NS ont également augmenté leurs prix.

« Nous n'avions pas d'autre choix », a déclaré Partho Banerjee, directeur général adjoint chargé du marketing et des ventes chez Maruti, ajoutant que l'augmentation des prix n'était pas favorable aux clients, en particulier aux primo-accédants.

Les compagnies aériennes IndiGo INGL.NS et Air India réduisent leurs capacités, en particulier sur les liaisons internationales très gourmandes en carburant, et augmentent leurs tarifs pour compenser la hausse des coûts du kérosène.

Les consommateurs en ressentent les effets.

« Je n’ai pas de famille à nourrir, pas de frais de scolarité à payer et pas de mensualités de voiture. Je continue de surveiller mes dépenses car les prix ont augmenté pour presque tout, des voyages aux produits alimentaires emballés », a déclaré Aditi Anjana, une professionnelle de la communication basée à Mumbai, âgée d’une trentaine d’années.

MODE AUSTERITÉ

Disposant d’une marge de manœuvre limitée pour répercuter les coûts, les entreprises se replient sur elles-mêmes et réduisent leurs dépenses pour préserver leurs marges.

Hindustan Unilever HLL.NS a réduit ses dépenses publicitaires, tandis que d’autres limitent les frais de déplacement non essentiels et les coûts de marketing.

« Les possibilités de nouvelles réductions de coûts s’amenuisent progressivement », a déclaré Uttam Kumar Srimal, analyste chez Axis Direct, ajoutant qu’une inflation prolongée des matières premières et du carburant pourrait entraîner des hausses de prix plus marquées ou peser sur les marges.

Les secteurs fortement exposés à l’international, notamment l’aviation, le pétrole et le gaz, la chimie, la logistique et les biens d’équipement, pourraient rester sous pression en termes de marges, a déclaré Shweta Rajani, directrice associée chez Anand Rathi Wealth.

RECONFIGURATION DES CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT

Les entreprises réorganisent également leurs chaînes d'approvisionnement pour faire face aux perturbations. Celles qui ont des activités au Moyen-Orient réacheminent leurs expéditions, diversifient leurs sources d'approvisionnement et délocalisent leur production.

Dabur, un concurrent indien de Colgate-Palmolive, utilise des itinéraires alternatifs via l'Égypte et la Turquie, tandis que le fabricant de produits emballés Britannia rapatrie une partie de sa production.

Certaines entreprises anticipent également leurs achats et suivent de près la demande pour éviter le surstockage, ce qui souligne une discipline plus stricte en matière de fonds de roulement.

Arvind Fashions ARVF.NS a anticipé ses achats de stocks pour bloquer les coûts et s'appuie davantage sur des fournisseurs locaux, tandis que le distributeur du groupe Tata, Trent TREN.NS , ajuste ses matières premières, ses emballages et le développement de ses produits.

« Ma priorité n’est pas d’augmenter les prix », a déclaré Umashan Naidoo, responsable de la clientèle et de la beauté chez Trent, qui propose des vêtements tendance abordables destinés à la génération Z via sa marque Zudio.

(1 $ = 94,9450 roupies indiennes)