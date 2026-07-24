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Amende à Google: l'UE va payer "un très lourd prix", menace Trump
information fournie par AFP 24/07/2026 à 20:55
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Le président américain Donald Trump, à Washington le 23 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Le président américain Donald Trump, à Washington le 23 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Donald Trump a menacé vendredi d'imposer de nouveaux droits de douane à l'Union européenne (UE) et d'ouvrir une enquête commerciale pour les amendes infligées aux géants de la tech américaine, dont la dernière en date a visé Google.

"L'Union européenne va payer un très lourd prix pour ce comportement illégal et hautement immoral, contre lequel je l'ai constamment mise en garde", a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.

"Nous allons lancer immédiatement une enquête au titre de l'article 301" sur ces "pratiques consistant à +DÉPOUILLER+ les entreprises américaines", a ajouté Donald Trump, qui a indiqué qu'il pourrait imposer des "DROITS DE DOUANE substantiels" sur les produits européens.

"Les États-Unis ne sont pas une +VACHE A LAIT+ pour l'Europe", a-t-il aussi écrit.

L'article 301 de la loi sur le commerce de 1974 autorise le gouvernement américain à enquêter sur les pratiques étrangères qu'il juge discriminatoires et à riposter en imposant, notamment, des surtaxes commerciales.

Ce nouveau coup de pression de Donald Trump intervient au premier jour de la mise en oeuvre de nouveaux droits de douane visant une soixantaine de partenaires commerciaux des Etats-Unis et s'appuyant déjà sur l'article 301.

L'Union européenne, régulièrement dans le collimateur du chef de l'Etat, voit ainsi une surtaxe de 10% s'appliquer à une large partie des produits qu'elle exporte aux Etats-Unis.

Depuis l'invalidation en février d'une grande partie de ses mesures commerciales par la Cour suprême américaine, Donald Trump a cherché à remettre en place des droits de douane via d'autres procédés.

"incertitude majeure"

L'UE a infligé jeudi à Google un total de 890 millions d'euros d'amendes, pour des atteintes à la concurrence dans la recherche en ligne et au sein du magasin d'application Google Play.

Ce montant global représente la sanction la plus élevée prononcée par Bruxelles contre une entreprise au titre du règlement européen sur les marchés numériques (DMA), une puissante loi européenne visant à réprimer les abus de position dominante des géants de la tech.

Le représentant de la Maison Blanche au Commerce (USTR), Jamieson Greer, a déjà critiqué cette décision jeudi, estimant qu'elle présentait un "véritable risque pour le maintien de la stabilité transatlantique".

L'amende de l'UE ne représente que 0,22% du chiffre d'affaires mondial de Google ( AFP / Nicolas TUCAT )

L'amende de l'UE ne représente que 0,22% du chiffre d'affaires mondial de Google ( AFP / Nicolas TUCAT )

"L'UE affirme régulièrement qu'elle cherche de la stabilité et de la prédictibilité dans nos relations commerciales, mais ce type d'action crée une incertitude majeure pour les exportations américaines de biens et services", a-t-il prévenu.

Les responsables de l'UE ont souligné à plusieurs reprises que leur cadre réglementaire numérique ne visait pas directement les entreprises américaines.

"C'est une décision très importante", a affirmé la vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, soulignant qu'elle visait à "garantir un terrain de jeu équitable" pour toutes les entreprises en ligne.

Google a de son côté pourfendu cette sanction, qui va conduire selon lui à dégrader des services pourtant prisés des internautes.

L'amende de l'UE ne représente que 0,22% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise.

Les géants de la tech américaine nouent des liens toujours plus étroits avec la Maison Blanche depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, plusieurs entreprises faisant directement campagne auprès du président au sujet de la réglementation européenne.

Guerre commerciale
Donald Trump
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14 commentaires

  • 00:06

    La 1ère réaction à avoir si le chef US fait des rétorsions pour une condamnation, c'est de supprimer google de sa vie, c'est pas compliqué ...

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