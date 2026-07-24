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Les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de leurs plateformes de forage pour la première fois en six semaines, selon Baker Hughes
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 19:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiquesaméricaines ont réduit cette semaine le nombre de plateformes en activité pour la première fois en six semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi. Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a baissé d'une unité pour s'établir à 587 au cours de la semaine se terminant le 24 juillet, son plus bas niveau depuis la mi-juillet. BHGUSWTT

BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW USGSRC=ECI USOIRC=ECI

Malgré la baisse enregistrée cette semaine, Baker Hughes a précisé que le nombre total restait en hausse de 45 plateformes, soit 8% de plus qu’à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait baissé de deux pour s’établir à 450 cette semaine, son plus bas niveau depuis la mi-juillet, tandis que celui des plateformes gazières avait augmenté d’une unité pour atteindre 127, son plus haut niveau depuis la mi-mai, et que le nombre d’autres plateformes diverses restait stable à 10.

Le nombre d’installations de forage pétrolières et gazières a baissé de 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, les prix plus bas du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais aujourd’hui, alors que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient remonter en 2026 en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,8 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,3 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.

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