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Les entreprises énergétiques américaines ont réduit le nombre de leurs plateformes de forage pour la première fois en six semaines, selon Baker Hughes
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 19:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre de plateformes en activité pour la première fois en six semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes

BKR.O dans son rapport très suivi.

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