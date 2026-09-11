Les entreprises énergétiques américaines ajoutent des plateformes de forage pour la première fois en quatre semaines, selon Baker Hughes

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(Ajoute le nombre d'installations de forage dans certains bassins de schiste et États)

* Le nombre total d’installations de forage pétrolières et gazières augmente de trois pour atteindre 591, son plus haut niveau depuis la mi-août

* Le nombre d'appareils de forage pétroliers augmente d'une unité pour atteindre 450, et celui des appareils de forage gaziers de deux unités pour atteindre 132

* Le nombre total de plateformes a augmenté de 52, soit 10%, par rapport au niveau de l'année dernière

* Le bassin schisteux de Williston enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire du nombre d'installations depuis octobre 2016

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté leur parc d'installations de forage cette semaine pour la première fois en quatre semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté de trois pour atteindre 591 au cours de la semaine se terminant le 11 septembre, son plus haut niveau depuis la mi-août. BHGUSWTT

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Baker Hughes a indiqué que l'augmentation enregistrée cette semaine porte le nombre total de plateformes à 52 de plus, soit 10%, par rapport à la même période l'année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre d’appareils de forage pétroliers avait augmenté d’une unité pour atteindre 450 cette semaine, son plus haut niveau depuis fin août, tandis que celui des appareils de forage gaziers avait augmenté de deux unités pour atteindre 132, son plus haut niveau depuis fin août, et que le nombre d’autres appareils divers était resté stable à neuf.

Dans le bassin schisteux de Williston, situé dans le Dakota du Nord et le Montana, le nombre d’appareils de forage a augmenté de cinq pour atteindre 32, soit le niveau le plus élevé depuis mai 2025. Il s’agit également de la plus forte hausse hebdomadaire enregistrée dans le bassin de Williston depuis octobre 2016.

Dans le bassin schisteux d’Eagle Ford, au sud du Texas, le nombre d’appareils de forage a augmenté d’une unité pour atteindre 51, son plus haut niveau depuis juin 2024.

En Californie, le nombre d’appareils de forage a baissé d’une unité pour s’établir à six, son plus bas niveau depuis août 2025.

Au Nouveau-Mexique, le nombre d’appareils de forage a baissé de trois pour s’établir à 92, son plus bas niveau depuis juillet 2025.

Au Texas, le nombre d’appareils de forage a augmenté d’une unité pour atteindre 284, son plus haut niveau depuis janvier 2025.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’augmentation des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais comme les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour en 2025 à 13,8 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour en 2025 à 111,7 milliards de pieds cubes par jour en 2026, à mesure que la demande de ce combustible augmentera pour produire de l’électricité destinée aux centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié destiné à l’exportation.