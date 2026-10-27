Les dirigeants ultra-riches du secteur des cryptomonnaies qui dépensent sans compter pour les élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Hannah Lang

Un groupe de dirigeants extrêmement fortunés, qui ont fait fortune dans le secteur des cryptomonnaies et les domaines connexes, est devenu un acteur influent de la politique américaine. Selon une analyse de Reuters portant sur les déclarations déposées auprès des autorités fédérales, ils ont dépensé collectivement plus de 56 millions de dollars au cours du cycle électoral actuel.

Ils ont financé des candidats favorables aux cryptomonnaies ainsi que des super-comités d’action politique (PAC) spécialisés dans ce domaine, qui peuvent lever et dépenser des sommes illimitées , contribuant ainsi à la campagne de 175 millions de dollars menée par le secteur au cours de ce cycle, selon les documents fédéraux.

Cependant, une grande partie de ces dépenses va au-delà des actifs numériques pour soutenir des candidats et des structures de collecte de fonds partageant leurs points de vue sur des questions allant de la technologie, de l’innovation et de la politique énergétique à la fiscalité et à la croissance économique.

Vous trouverez ci-dessous la liste des dirigeants du secteur des cryptomonnaies qui ont dépensé au moins 500.000 dollars au cours du cycle électoral 2025-2026, d’après les derniers documents disponibles de la Commission électorale fédérale.

Les montants totaux incluent les contributions versées aux candidats, aux comités de parti et aux PAC (comités d’action politique), ainsi que certains dons effectués par l’intermédiaire d’entités affiliées. Ils n’incluent pas les dons versés à des organisations politiques à but non lucratif financées par des « fonds occultes », qui ne sont pas tenues de divulguer l’identité de leurs donateurs.

Reuters a exclu les transferts courants provenant de comités de collecte de fonds conjoints afin d’éviter tout double comptage.

Toutes les personnes citées ci-dessous ont soit refusé de s’exprimer, soit n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

CAMERON ET TYLER WINKLEVOSS, COFONDATEURS DE GEMINI SPACE STATION GEMI.O

Les entrepreneurs du secteur des cryptomonnaies Cameron et Tyler Winklevoss ont versé près de 13 millions de dollars chacun au cours de ce cycle électoral, principalement à MAGA Inc, le principal super PAC soutenant le président Donald Trump.

Les jumeaux sont également les principaux bailleurs de fonds du Digital Freedom Fund (DFF), un super PAC qui a dépensé des fonds au cours de ce cycle électoral pour s’opposer au candidat démocrate et sceptique vis-à-vis des cryptomonnaies, Sherrod Brown, qui brigue un siège au Sénat américain dans l’Ohio.

Winklevoss Capital Fund, la société de capital-risque et le family office des jumeaux, a versé 21,3 millions de dollars au DFF au cours de cette campagne électorale.

BRIAN ARMSTRONG, directeur général ET COFONDATEUR DE COINBASE COIN.O

Armstrong, l’un des défenseurs les plus en vue du secteur des cryptomonnaies, a versé environ 1 million de dollars à des candidats fédéraux, des comités de parti et des PAC, répartissant ces fonds de manière à peu près égale entre les deux partis. Il a également effectué des dons à cinq chiffres à toute une série de candidats au Congrès, tant chez les républicains que chez les démocrates.

CHRIS LARSEN, COFONDATEUR ET PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE RIPPLE LABS

Larsen, cofondateur de la société de paiements blockchain Ripple Labs, a dépensé au moins 14,6 millions de dollars au cours de ce cycle électoral, principalement au profit de groupes proches des démocrates et axés sur des enjeux spécifiques. Cela inclut un don de 6 millions de dollars au super PAC « Invest in Tomorrow Coalition », qui soutient les candidats favorables aux énergies renouvelables. Il a également fait don de 4,5 millions de dollars au PAC « You Can Push Back », qui se concentre sur la sécurité de l’intelligence artificielle.

MARC ANDREESSEN ET BEN HOROWITZ, COFONDATEURS ET ASSOCIÉS GÉNÉRAUX D’ANDREESSEN HOROWITZ

La société de capital-risque éponyme d’Andreessen et Horowitz a réalisé d’importants investissements dans des entreprises du secteur des cryptomonnaies, notamment Coinbase, ainsi que dans des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle.

Andreessen a versé 3 millions de dollars à MAGA Inc et environ 719.000 dollars sous forme d’autres contributions à des comités de parti, des PAC de direction et des candidats, pour la plupart de tendance républicaine.

Horowitz a également versé 3 millions de dollars à MAGA Inc et près d’un million de dollars à des comités de parti et à des candidats, dont près de 215.000 dollars au Comité national républicain du Sénat.

MIKE NOVOGRATZ, directeur général ET FONDATEUR DE GALAXY DIGITAL GLXY.O

Investisseur de la première heure dans le bitcoin et fervent défenseur de la cryptomonnaie, Novogratz a versé au moins 1,9 million de dollars au cours de ce cycle électoral, principalement à des groupes de dépenses indépendants et de tendance démocrate. Cela inclut environ 780.000 dollars au Next Generation Action PAC, qui se consacre à l’élection de jeunes candidats démocrates, et 250.000 dollars au Bench PAC, un autre groupe aligné sur les démocrates.

CHRIS DIXON, ASSOCIÉ GÉNÉRAL CHEZ ANDREESSEN HOROWITZ

Dixon, fondateur d’a16z crypto, la branche d’Andreessen Horowitz dédiée aux cryptomonnaies et à la blockchain, a versé environ 867.000 dollars à des comités de campagne républicains et démocrates, à des candidats, à des PAC de dirigeants et à des groupes liés aux cryptomonnaies.

MATT HUANG, COFONDATEUR ET ASSOCIÉ GÉRANT CHEZ PARADIGM

Matt Huang, cofondateur de Paradigm, une société d’investissement spécialisée dans la cryptomonnaie et l’IA, a versé au moins 831.000 dollars, principalement à des candidats et comités républicains.

CHARLES CASCARILLA, directeur général ET COFONDATEUR DE PAXOS

Charles Cascarilla, directeur général de Paxos, une société spécialisée dans les stablecoins et les infrastructures blockchain, a versé environ 642.000 dollars, dont la majeure partie a servi à soutenir des candidats républicains par l’intermédiaire des principaux comités du parti et d’autres PAC.