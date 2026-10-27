Wall Street vue dans le vert, l'Europe se retourne à la hausse, les résultats suscitent l'optimisme

Des traders travaillent en salle des marchés de la Bourse de New York

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue dans le vert à l'ouverture et les Bourses européennes se retournent à la ‌hausse à mi-séance mardi, les investisseurs analysant la série de résultats d'entreprises du jour, avant l'apogée de la saison trimestrielle et les décisions de politique monétaire de la semaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture ​de Wall Street en hausse de 0,27% pour le Dow Jones, de 0,32% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,44% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,38% à 7.877,33 points vers 12h16 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,28% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 cède 0,82%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 de 0,10% et le Stoxx 600 de 0,14%.

Alors que la salve matinalière de publications ​d'entreprises avait contribué à une ouverture dans le rouge en Europe, les investisseurs font finalement preuve d'optimisme avant que la saison des résultats franchisse son pic en milieu de semaine.

Outre-Atlantique, les opérateurs devraient s'enthousiasmer de la vague de relèvement d'objectifs par Hilton, Coca-Cola et UPS, en attendant ​les publications prévues plus tard dans la semaine des géants Alphabet, Microsoft et Amazon afin d'évaluer les retours ⁠des investissements massifs dans l’intelligence artificielle (IA).

Bien que la saison des résultats batte son plein, les investisseurs restent vigilants à la situation politique et financière en France, la mobilisation sociale et le débat ‌budgétaire se poursuivant.

Les rendements obligataires français repartent à la hausse après une brève accalmie la veille portée par le maintien inattendu de la note de crédit par Moody's et des manifestations relativement calmes samedi en comparaison au 17 octobre.

Mais l'examen par les parlementaires du budget 2027 inquiète les détenteurs de dette souveraine française, les analystes LBP ​AM soulignant que certaines mesures importantes d'économies, notamment sur les retraites, ont été rejetées ‌par les députés dans le projet de financement de la Sécurité sociale.

Alors que les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et ⁠de la Banque centrale européenne (BCE) sont attendues respectivement mercredi et jeudi, les marchés misent toujours très fortement (90%) sur un maintien des taux de la part des deux institutions, selon les données LSEG.

"Des acteurs de marché pensent que Warsh pourrait annoncer une hausse surprise pour des raisons de crédibilité. Nous ne pouvons pas totalement l’exclure, mais considérons ce scénario comme peu probable, car cela irait à l’encontre de la tradition de la Fed ⁠de ne pas surprendre les marchés, nuirait ‌à la crédibilité des gouverneurs plus accommodants, (et) mettrait à rude épreuve les relations avec Trump", écrit Xiao Cui, économiste senior chez Pictet Wealth Management, dans une note.

LES VALEURS ⁠À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, le groupe français de spiritueux Rémy Cointreau recule de 2% à la suite d'un abaissement de la recommandation sur le titre à "performance du marché" par Bernstein.

Lanterne rouge du ‌SBF 120, Exosens perd 5,8%, la marge du fabricant français d'instruments d'optique décevant les investisseurs, malgré un bond du chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, BESI grimpe de 8,7% après ⁠qu'Applied Materials a annoncé son intention d'augmenter sa participation dans le fabricant néerlandais de semi-conducteurs, la faisant passer de 9% à environ 20%.

TAUX

Les taux ⁠d'emprunt de la France repartent à la hausse mardi ‌après un recul de courte durée la veille, face à la persistance des craintes budgétaires dans la deuxième économie de la zone euro.

Le rendement de l'OAT à dix ans grimpe de 5,3 points de base ​à 4,9551%. Le deux ans grappille quant à lui 0,7 point de base à 3,7314%.

Le rendement du Bund allemand ‌à dix ans recule de 1,3 point de base à 3,3419%. Le deux ans, plus sensible aux anticipations de politique monétaire, perd pour sa part 3,0 points de base à 3,0484%.

Le "spread" entre les obligations allemandes et françaises à dix ans, mesurant la ​prime de risque exigée par les investisseurs pour détenir de la dette française par rapport à la dette allemande considérée comme plus sûre, se creuse à nouveau à près de 161 points de base.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 1,0 point de base à 4,9760%. Le deux ans lâche 1,1 point de base à 4,6995%.

CHANGES La vigueur des craintes budgétaires en France pénalise la devise de la zone euro.

Le ⁠dollar gagne 0,21% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,2% à 1,1150 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent prudemment mardi dans l'attente des résultats des pourparlers diplomatiques à Téhéran, bien que la reprise des attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite mette en évidence la persistance des risques.

L'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan ont rencontré lundi à Téhéran des responsables iraniens en vue d'apaiser les tensions au Moyen-Orient qui affectent lourdement l'approvisionnement mondial en pétrole depuis fin février.

Les quatre pays sont convenus de poursuivre les discussions afin de renforcer leur coopération en matière de paix et de sécurité, ont indiqué les médias d'État iraniens.

Le Brent cède 0,85% à 114,82 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 0,63% à 101,12 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 Confiance des consommateurs octobre 81,0 81,9

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines ​données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par)