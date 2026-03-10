Les dirigeants d'Anthropic affirment que l'inscription sur la liste noire du Pentagone pourrait réduire des milliards de dollars de ventes et nuire à la réputation de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de l'ensemble du texte et ajout de commentaires des dirigeants)

Les dirigeants d'Anthropic ont déclaré que l'inscription de l'entreprise d'IA sur la liste noire du gouvernement américain pourrait réduire son chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars en 2026 et nuire à sa réputation.

L'entreprise a intenté une action en justice lundi pour empêcher le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire de la sécurité nationale, intensifiant ainsi sa lutte avec l'armée américaine au sujet des restrictions d'utilisation de sa technologie.

Voici ce qu'ont déclaré les principaux dirigeants de l'entreprise dans les documents déposés au tribunal fédéral:

DIRECTEUR FINANCIER KRISHNA RAO

* "Sur l'ensemble des activités d'Anthropic, et en tenant compte de la probabilité qu'un client donné fasse une lecture maximale, les actions du gouvernement pourraient réduire le chiffre d'affaires d'Anthropic en 2026 de plusieurs milliards de dollars."

* Si les actions du gouvernement sont maintenues, l'impact sur Anthropic serait "presque impossible à inverser".

* Anthropic prévoit que des centaines de millions de dollars de revenus en 2026 pourraient être menacés uniquement en raison des travaux réalisés pour le ministère de la défense.

* Ces actions pourraient saper la confiance des investisseurs dans Anthropic et augmenteront les coûts d'Anthropic pour lever les fonds dont elle a besoin pour fonctionner.

* Anthropic pourrait perdre de 50 % à 100 % des revenus provenant des entrepreneurs de la défense et d'autres personnes dépendantes du département de la défense.

CHEF DU SECTEUR PUBLIC THIYAGU RAMASAMY

* "Les actions du gouvernement portent un préjudice immédiat et irréparable à Anthropic. La désignation porte également atteinte à l'intégrité et à la réputation d'Anthropic en tant que partenaire de confiance, ce qui aura un effet réel mais incalculable sur les ventes aux clients non gouvernementaux."

* Il faut s'attendre à une perte immédiate de plus de 150 millions de dollars de revenus annuels récurrents liés aux contrats existants et prévus avec le ministère de la défense.

* De décembre 2025 à janvier 2026, Anthropic a quadruplé son chiffre d'affaires annuel récurrent provenant des clients du secteur public; les activités des cinq prochaines années devraient atteindre plusieurs milliards de dollars

* Si les entreprises de défense coupent les ponts, le chiffre d'affaires annuel récurrent du secteur public de plus d'un demi-milliard de dollars attendu par l'entreprise en 2026 pourrait "diminuer considérablement ou disparaître complètement".

DIRECTEUR COMMERCIAL PAUL SMITH

* Un partenaire ayant un contrat annuel de plusieurs millions de dollars est passé de Claude à un modèle d'IA générative concurrent pour un déploiement de la Food and Drug Administration américaine, éliminant ainsi un pipeline de revenus anticipés de plus de 100 millions de dollars.

* Des négociations avec des institutions financières d'une valeur totale d'environ 180 millions de dollars ont été interrompues, un contrat de 15 millions de dollars a été suspendu et un client de la fintech a réduit un contrat de 10 à 5 millions de dollars, déclarant que la "situation" avec le Pentagone ne lui permettait pas de s'engager à dépenser davantage pour Claude.

* Anthropic a reçu des demandes de la part de plus de 100 entreprises clientes exprimant "une profonde crainte, de la confusion et des doutes" quant aux répercussions de leur association avec l'entreprise.