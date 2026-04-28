Les derniers modèles d'IA d'OpenAI, Codex, sont désormais disponibles sur Amazon Bedrock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI renforce ses liens avec Amazon au lendemain de la renégociation de ses conditions avec Microsoft

* Codex, les derniers modèles d'OpenAI, sont désormais disponibles sur AWS en préversion limitée

(Ajout d'un commentaire du directeur général d'OpenAI au paragraphe 4 et d'une annonce supplémentaire au paragraphe 8) par Deborah Mary Sophia et Greg Bensinger

OpenAI propose désormais ses derniers modèles d'IA et son agent de codage Codex sur la plateforme de services cloud d'Amazon AMZN.O , ont annoncé mardi les deux entreprises, au lendemain de l'assouplissement des liens entre le créateur de ChatGPT et son partenaire de longue date Microsoft MSFT.O .

OpenAI déploie également un service permettant aux développeurs de créer et de déployer des agents IA avancés à l'aide de ses modèles de pointe sur Amazon Web Services.

" C'est ce que nos clients réclamaient depuis très longtemps. Leurs applications de production tournent sur AWS. Leurs données sont sur AWS ", a déclaré Matt Garman, directeur général d'AWS, lors d'un événement à San Francisco. Les clients n'auront plus à quitter AWS pour trouver les modèles d'IA qu'ils souhaitent, a-t-il ajouté.

Sam Altman, directeur général d’OpenAI, qui est intervenu lors de l’événement via une vidéo préenregistrée, a déclaré: " L’opportunité qui s’offre à nous est énorme, et le plus passionnant, c’est que ce n’est pas quelque chose qui appartient au futur, cela commence dès maintenant. " M. Altman devrait témoigner lors d’un procèsfédéral opposant Elon Musk à OpenAI, qui a débuté mardi.

Lundi, OpenAI et Microsoft ont renégocié un contrat qui permettait au fabricant de Windows de vendre en exclusivité les modèles d'IA d'OpenAI sur sa plateforme cloud Azure, ouvrant ainsi la voie à OpenAI pour nouer de nouveaux partenariats avec des entreprises telles qu'Amazon et Google.

Amazon et OpenAI renforcent leurs liens depuis plusieurs mois déjà. Alors qu'Amazon a investi 50 milliards de dollars dans OpenAI, la start-up spécialisée dans l'IA s'est engagée à dépenser 100 milliards de dollars sur AWS au cours des huit prochaines années. Les deux entreprises ont également conclu un accord permettant à OpenAI d'utiliser deux gigawatts de puissance de calcul fournis par les puces d'IA Trainium développées en interne par Amazon.

OpenAI se dépêche d'obtenir davantage de capacité de calcul pour renforcer son activité auprès des entreprises et mieux rivaliser avec son concurrent Anthropic, dont les modèles Claude ont connu un regain de popularité et ont propulsé la start-up au premier rang de la course à l'IA.

Par ailleurs, Amazon a annoncé de nouveaux produits logiciels autonomes , appelés " agents ", destinés aux entreprises cherchant à optimiser la planification de leur chaîne d'approvisionnement ou à planifier des recrutements à grande échelle, comme les détaillants avant la saison des ventes de fin d'année.

Pour OpenAI, la mise à disposition de Codex sur AWS contribuera à favoriser son adoption par les entreprises et à étendre la portée de l'agent de codage, qui compte plus de 4 millions d'utilisateurs actifs par semaine.

Pour Amazon, la possibilité d’héberger et de distribuer entièrement les produits d’OpenAI lui permettrait de réduire sa dépendance vis-à-vis d’Anthropic. L’entreprise s’efforce de rassurer les investisseurs en leur montrant que ses investissements massifs dans l’IA commencent à porter leurs fruits.

Au début du mois, le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, a révélé que les services d'IA d'AWS avaient généré un chiffre d'affaires annualisé de plus de 15 milliards de dollars au premier trimestre. La croissance du chiffre d'affaires d'AWS a également dépassé la barre des 20 % au cours des deux derniers trimestres, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

L'action Amazon a peu évolué après cette annonce, reculant de moins de 1 %.