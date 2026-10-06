Les démocrates du Nord-Est exhortent l'administration Trump à agir face à la flambée des prix du fioul domestique

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* Les prix du fioul domestique ont augmenté de 60 %, ce qui alourdit les factures d'hiver d'environ 600 dollars

* Les coûts du diesel et du chauffage deviennent des enjeux majeurs dans les élections sénatoriales très disputées du Nord-Est, dans le Maine et le New Hampshire

* Les deux sénateurs américains du Maine demandent la libération des réserves de fioul domestique du Nord-Est

par Jarrett Renshaw

Des élus démocrates des États du nord-est des États-Unis ont exhorté le secrétaire à l’Énergie, Chris Wright, à prendre des mesures pour réduire les coûts galopants du fioul domestique, qu’ils imputent à la guerre menée par le président Donald Trump contre l’Iran ainsi qu’aux politiques de son administration, selon une lettre consultée mardi par Reuters.

Sous l’impulsion de la sénatrice Elizabeth Warren, du Massachusetts, les législateurs ont déclaré dans une lettre datée de lundi que les prix du fioul domestique étaient environ 60 % plus élevés qu’avant le conflit et que les familles pourraient devoir débourser environ 600 dollars de plus pour chauffer leur logement cet hiver.

Le fioul domestique et le diesel sont des carburants issus du même processus de raffinage, ce qui signifie qu’une offre restreinte et une hausse des prix du diesel peuvent également faire grimper le coût du fioul domestique.

Environ un tiers des foyers de Nouvelle-Angleterre utilisent du fioul domestique, cette part atteignant près de la moitié dans certains États.

Cette lettre vient s’ajouter aux pressions politiques exercées sur Trump au sujet de la flambée des coûts énergétiques à l’approche des élections de mi-mandat américaines du mois prochain . Lundi, Trump a signé un décret élargissant l’accès au diesel teinté en rouge exonéré d’impôt, permettant ainsi à quiconque d’acheter ce carburant sans payer de taxes fédérales sur les autoroutes, quelle que soit l’utilisation prévue.

L’administration a également fait pression sur ses alliés européens pour qu’ils libèrent leurs stocks d’urgence de diesel et a menacé d’interdire les exportations américaines de diesel. La semaine dernière, les pays du G7 ont convenu de libérer 100 millions de barils de pétrole brut et de diesel provenant de leurs réserves.

Ces mesures interviennent alors que les prix du diesel ont dépassé les 6 dollars le gallon, l’administration s’efforçant d’augmenter l’offre et de réduire les coûts de ce carburant indispensable à l’agriculture et au transport routier à l’approche de l’hiver.

Les législateurs ont déclaré que la fermeture du détroit d’Ormuz, la faiblesse des stocks de carburant et le niveau élevé des exportations avaient contribué à la hausse des prix du fioul domestique et du diesel. Ils ont exhorté M. Wright à soutenir la fin du conflit avec l’Iran, à rétablir l’aide énergétique et à annuler les coupes budgétaires dans les énergies propres et la modernisation du réseau électrique.

"Nous vous exhortons à soutenir une fin immédiate de la guerre et à cesser de bloquer ou de restreindre les programmes du ministère de l’Énergie qui aideraient les familles américaines à réduire leurs factures d’énergie", ont écrit les élus.

Cette question fait son entrée dans deux des courses au Sénat les plus disputées du Nord-Est. La sénatrice républicaine du Maine, Susan Collins, est confrontée à une campagne de réélection difficile, tandis que le siège vacant du Sénat du New Hampshire est indécis entre le démocrate Chris Pappas et le républicain John Sununu, selon des analystes électoraux non partisans.

Susan Collins et le sénateur indépendant du Maine, Angus King, ont exhorté Donald Trump à puiser dans la réserve de fioul domestique du Nord-Est , qui contient environ 1 million de barils et n’a pas été utilisée depuis l’ouragan Sandy en 2012.

Le ministère de l’Énergie n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.