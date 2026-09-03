Les craintes sont peut-être exagérées, mais l'argent caché sous les coussins du canapé ne suffira pas à redresser le marché obligataire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les indices de Wall Street progressent, emmenés par le Nasdaq, en hausse d’environ 1,4%

* Les secteurs de la consommation discrétionnaire et des services de communication mènent la hausse sectorielle du S&P 500, tandis que celui des matériaux est à la traîne

* Le dollar américain recule d'environ 0,7%, le brut américain progresse d'environ 0,8%, l'or gagne >2% et le Bitcoin bondit d'environ 4,8%

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans reculent à environ 4,76%

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LES CRAINTES SONT PEUT-ÊTRE EXAGÉRÉES, MAIS LES PIÈCES CACHÉES DANS LES COUSSINS DU CANAPÉ NE RÉGLERONT PAS LE PROBLÈME DES OBLIGATIONS

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé en août que le département du Trésor allait doubler le volume de ses rachats de titres de dette du Trésor à 10 et 30 ans pour le porter à au moins 4 milliards de dollars par opération, ces rachats prenant effet du 9 septembre au 4 novembre.

À l’approche de cette date, Brian Rehling, codirecteur de la stratégie en titres à revenu fixe et en actifs numériques chez Wells Fargo Investment Institute, a replacé ces opérations à venir dans leur contexte.

Alors que cette annonce a suscité chez certains investisseurs la crainte qu’elle ne soit le signe d’une dépréciation du dollar ou d’une “impression effrénée de monnaie”, M. Rehling n’est pas de cet avis.

“Il ne s’agit pas ici du gouvernement qui met la planche à billets en marche. Cela s’apparente davantage à l’utilisation de liquidités déjà présentes sur un compte courant pour rembourser une petite partie du solde d’une carte de crédit,” a-t-il écrit. “Inhabituel? Oui. Une crise monétaire? Non.”

Plus précisément, M. Bessent a indiqué qu’au lieu d’émettre davantage de bons du Trésor à court terme, le gouvernement pourrait plutôt puiser dans le compte général du Trésor, qui est alimenté par les impôts et les ventes d’obligations. Et M. Rehling note que le solde de ce compte est passé à près de 950 milliards de dollars, alors qu’il se situait habituellement entre 550 et 650 milliards de dollars.

Ainsi, alors que les partisans de la dévaluation du dollar s’inquiètent de voir ces rachats ressembler à une nouvelle création monétaire par la Réserve fédérale, M. Rehling soutient que ce n’est “pas de cela dont il est question”.

“Aucune nouvelle monnaie n’est créée, et cette mesure n’augmente pas en soi le montant total de la dette publique,” a-t-il déclaré. “Cela revient davantage à récupérer quelques pièces de monnaie glissées sous les coussins du canapé qu’à installer une imprimante dans le salon.”

Toutefois, le stratège a souligné que la décision de Bessent & Co ne changeait rien au problème plus vaste: celui du déficit structurel du pays.

“La dette fédérale américaine s’élève désormais à plus de 40.000 milliards de dollars,” a-t-il écrit, ajoutant que “les déficits ne montrent pas de signes clairs de réduction, et les taux d’intérêt à long terme restent sensibles aux inquiétudes concernant les emprunts publics”.

“Cela peut aider le Trésor à gérer ses besoins de financement à court terme, mais cela ne change pas la donne globale sur le marché obligataire. L’emprunt public massif, les déficits importants et le risque toujours élevé lié aux taux à long terme restent des freins significatifs pour les obligations à long terme,” a déclaré M. Rehling.

En conséquence, le stratège a suggéré que, même si les investisseurs devaient continuer à détenir quelques obligations à long terme à des fins de revenu et de diversification, “l’exposition devrait rester limitée”.

(Sinéad Carew)

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