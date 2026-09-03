Air France-KLM nomme un directeur général pour tout Transavia

) ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé jeudi la nomination d'un directeur général pour Transavia, un nouveau poste qui chapeautera les compagnies néerlandaise et française volant sous ce nom.

Le poste a été confié au Canado-Albanais Oltion Carkaxhija, qui était adjoint du directeur général du groupe, Benjamin Smith, également canadien.

M. Carkaxhija "aura en charge la mise en œuvre de la stratégie du groupe visant à renforcer la position de Transavia, notamment sur le marché intra-européen", a expliqué Air France-KLM dans un communiqué.

"Transavia France et Transavia Pays-Bas conserveront leurs directeurs généraux respectifs", à savoir Olivier Mazzucchelli et Paul Terstegge, a ajouté le groupe.

Transavia est à l'origine une compagnie néerlandaise, fondée en 1965, et achetée par KLM en 1991. Une compagnie sœur française a été créée en 2007, sur un modèle à bas coût. Les deux ont un fonctionnement autonome.

Air France-KLM, pour succéder à M. Carkaxhija, a confié au Français Blaise Brigaud les fonctions de directeur général adjoint chargé du développement durable et de la transformation.