Trump dit que les États-Unis vont demander à l'Europe de rembourser l'aide à l'Ukraine

Le président américain Trump organise un dîner dans la Roseraie de la Maison Blanche, à Washington
Donald Trump a déclaré jeudi qu'il allait demander aux pays européens de rembourser aux États-Unis l'aide militaire fournie à l'Ukraine par son prédécesseur Joe Biden.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a une nouvelle fois démenti que la guerre contre l'Iran ait vidé les stocks de missiles américains, comme l'ont rapporté plusieurs médias, dont Reuters, tout en disant que Washington constituait des réserves.
"Nous les gardons pour nous, les États-Unis, plutôt que de les vendre à d'autres, mais les ventes aux alliés reprendront bientôt", a écrit Donald Trump.
"Des centaines de milliards de dollars ont été donnés gratuitement à l'Ukraine et à l'Otan, somme que l'Europe aurait dû payer — si on le lui avait simplement demandé —, mais nous allons réclamer cet argent, même si c'est un peu tard !", a-t-il encore affirmé.
(Rédigé par Susan Heavey ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)
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