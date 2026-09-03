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Trump dit que les États-Unis vont demander à l'Europe de rembourser l'aide à l'Ukraine
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 18:47
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Le président américain Trump organise un dîner dans la Roseraie de la Maison Blanche, à Washington

Le président américain Trump organise un dîner dans la Roseraie de la Maison Blanche, à Washington

‌Donald Trump a déclaré jeudi qu'il ​allait demander aux pays européens de rembourser aux États-Unis l'aide militaire fournie à ​l'Ukraine par son prédécesseur Joe Biden.

Dans un ​message publié sur les ⁠réseaux sociaux, il a une ‌nouvelle fois démenti que la guerre contre l'Iran ait vidé les ​stocks ‌de missiles américains, comme l'ont ⁠rapporté plusieurs médias, dont Reuters, tout en disant que Washington constituait des ⁠réserves.

"Nous les ‌gardons pour nous, les États-Unis, ⁠plutôt que de les vendre ‌à d'autres, mais les ventes ⁠aux alliés reprendront bientôt", a écrit ⁠Donald ‌Trump.

"Des centaines de milliards de dollars ont ​été donnés ‌gratuitement à l'Ukraine et à l'Otan, somme que l'Europe ​aurait dû payer — si on le lui avait simplement ⁠demandé —, mais nous allons réclamer cet argent, même si c'est un peu tard !", a-t-il encore affirmé.

(Rédigé par Susan Heavey ; version française Tangi Salaün, édité par ​Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
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5 commentaires

  • 19:04

    Ce gnome peut toujours demander: aucune ignominie venant de cet individu immonde ne nous sera épargnée!

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