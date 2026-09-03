La Bourse de Paris finalement à l'équilibre, répit sur le front des taux

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a finalement terminé à l'équilibre jeudi, tiraillée entre un répit sur le front des taux et la hausse continue du pétrole sur fond de nouveaux risques de tensions régionales au Moyen-Orient.

L'indice CAC 40 a finalement progressé de 5,77 points (+0,07%), clôturant à 8.286,40 points, en dessous des performances des indices pan-européens Euro Stoxx 50 (+0,32%) ou Stoxx Europe 600 (+0,49%).

Mercredi, le panier des 40 grandes entreprises françaises avait terminé sur un recul de 0,26%, à 8.280,63 points.

A Paris comme ailleurs, la journée en dents de scie a été marquée par la pause dans l'envolée des taux d'intérêt, qui pesait sur le marché des actions depuis le début de la semaine.

Les taux sur les emprunts français à dix ans sont retombés à 4,20%, contre 4,25% la veille, un recul plus fort qu'en Allemagne sur la même maturité (3,34% contre 3,37%).

Cette détente est due aux propos d'un gouverneur influent de la banque centrale américaine (Fed), Christopher Waller, qui relance le débat sur la politique monétaire, au moins aux Etats-Unis.

"S'il y a des progrès continus vers notre objectif de 2%, je suis alors prêt à soutenir le maintien du taux directeur à son niveau actuel (3,75%, NDLR)", a-t-il déclaré.

Les risques d'inflation sont toujours nourris par un pétrole qui se rapproche des 100 dollars à 95,76 dollars pour le baril de Brent (+0,14%).

L'Iran a de nouveau visé jeudi des cibles militaires américaines au Koweït et aux Emirats arabes unis, jurant de venger l'attaque qui a tué quatre personnes lors d'un mariage.

Soitec surperforme

Capgemini a séduit les investisseurs comme aucune autre valeur jeudi (+4,66 %, à 110 euros), prouvant que les services informatiques traditionnels résistent aux promesses de l'intelligence artificielle (IA) et du "vibe coding" (codage autonome).

Publicis (+4,40% à 103,75 euros) s'est vu confié le budget monde de PepsiCo, a rapporté la presse spécialisée, ce qui séduit évidemment les investisseurs. Les deux champions automobiles (Stellantis +4,21% à 4,70 euros et Renault +4,19% à 28,85 euros) ont complété le tableau des hausses à +4%.

Mais l'indice a été plombé par les lunettes (EssilorLuxottica -3,62% à 152,956 euros) et le luxe, qui pèse lourd à Paris (Hermès -3,30% à 1.481,50 euros, Kering -2,02% à 244,60 euros et LVMH -1,81% à 431,05 euros).

Hors CAC 40, les investisseurs ont particulièrement apprécié les dernières informations de marché concernant le spécialiste des matériaux pour semi-conducteurs Soitec (+10,27% à 123,50 euros), qui a relevé ses prévisions de croissance grâce à la demande de l'IA.

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