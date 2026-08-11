Les cours du pétrole se maintiennent près de leur plus haut niveau depuis une semaine alors que les négociations sur le détroit d'Ormuz progressent

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* Les négociations sur la navigation dans le détroit d'Ormuz en sont à un stade avancé, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar

* Le trafic dans le détroit est tombé à six navires lundi, contre une moyenne sur dix jours d'environ 11

* L'Ukraine affirme avoir frappé une raffinerie russe à Orsk, poursuivant ainsi ses attaques contre les infrastructures énergétiques

(Ajout des derniers cours) par Scott DiSavino

Les cours du pétrole se sont maintenus mardi près de leur plus haut niveau depuis une semaine, le marché évaluant les signes de progrès dans les négociations entre Oman et l'Iran concernant la navigation dans le détroit d'Ormuz, tandis que les perturbations des flux énergétiques en provenance du Moyen-Orient et de Russie se poursuivaient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 12 cents, soit 0,1 %, à 87,84 dollars le baril à 10 h 31 EDT (14 h 31 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a gagné sept cents, soit 0,1 %, à 82,20 dollars.

Lundi, ces deux indices de référence ont clôturé à leur plus haut niveau depuis le 31 juillet.

Les négociations entre Oman et l’Iran concernant la navigation dans le détroit d’Ormuz en sont à un stade avancé, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar. Cette annonce intervient au lendemain d’un échange de revendications entre les États-Unis et l’Iran qui a compliqué les efforts visant à rouvrir le détroit.

Environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par le détroit avant le début de la guerre avec l’Iran, le 28 février.

“Tout signe de désescalade ou d’accord est évidemment une bonne nouvelle pour les actifs à risque et une mauvaise nouvelle pour le pétrole. Mais pour l’instant, ce ne sont que des paroles. Ce ne sont que des gros titres. Il n’y a pas de progrès significatifs”, a déclaré Fawad Razaqzada, analyste chez City Index et FOREX.com.

Les données maritimes ont montré que le trafic dans le détroit était tombé à six navires lundi, contre une moyenne sur dix jours d’environ 11 navires.

Ailleurs au Moyen-Orient, trois membres d’équipage ont été tués mardi lors d’une attaque présumée des Houthis, soutenus par l’Iran, contre un petit cargo dans le détroit de Bab el-Mandeb, entre la mer Rouge et l’océan Indien, tandis qu’un porte-conteneurs a été touché par un missile au large du Pakistan lors d’une attaque présumée des États-Unis, selon certaines sources.

Les décès à bord du Tihamah, un navire appartenant à l’Égypte, s’ils sont confirmés, constitueraient les premières victimes d’une attaque houthiste contre le transport maritime depuis le début de la guerre avec l’Iran. Les Houthis n’ont pas revendiqué cette attaque.

Les Houthis ont déclaré un embargo maritime contre l’ Arabie saoudite en mer Rouge le 20 juillet, en réponse à ce qu’ils ont qualifié de “siège saoudien”. Riyad nie que le Yémen soit assiégé.

LE PÉTROLE DANS LE MONDE

La Compagnie nationale de pétrole d’Abou Dhabi (ADNOC) propose du brut au comptant dans le cadre d’un appel d’offres, le huitième lancé depuis début juin, alors que la compagnie pétrolière d’État des Émirats arabes unis s’efforce d’acheminer du pétrole depuis l’intérieur du détroit d’Ormuz, ont indiqué des sources du secteur.

En Libye , la recrudescence des violences dans la ville stratégique de Zawiya a une nouvelle fois perturbé l’industrie pétrolière; la compagnie pétrolière nationale NOC a déclaré qu’elle pourrait invoquer la force majeure si les attaques de drones contre les infrastructures énergétiques de la ville se poursuivaient. La Libye est membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

En Europe, par ailleurs, l’armée ukrainienne a déclaré mardi avoir attaqué une raffinerie de pétrole dans la ville russe d’Orsk, deuxième plus grande ville de la région d’Orenbourg et pôle industriel important.

La conjonction des attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes et de la guerre avec l’Iran a fait grimper les prix mondiaux de l’énergie — les contrats à terme sur le Brent ont augmenté d’environ 44 % depuis le début de l’année — en limitant l’offre mondiale.

Selon les données énergétiques américaines, la Russie était en 2025 le troisième producteur mondial de pétrole brut, derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite, et fait partie du groupe OPEP+, qui regroupe l’OPEP et ses alliés.