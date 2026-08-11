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Intel lève 20 milliards, New Street voit un signal "positif mais ambigu"
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 17:40
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New Street Research a maintenu mardi son opinion "neutre" sur Intel assortie d'un objectif de cours inchangé à 115 dollars, estimant que l'augmentation de capital de 20 milliards de dollars bouclée par le fabricant de puces réduisait considérablement les risques d'exécution liés à son plan d'investissement pluriannuel.

A en croire le bureau d'études indépendant, la levée de fonds va répondre directement aux besoins de liquidités nécessaires au financement de la feuille de route industrielle d'Intel qui l'amène à prévoir un budget d'investissement (capex) cumulé de 150 milliards de dollars sur la période 2026-2030, dont 20 milliards pour 2026 suivis de 26 milliards en 2027.

S'ils rappellent que le groupe californien avait précédemment indiqué qu'un appel aux marchés financiers pourrait être nécessaire afin d'accompagner l'accélération marquée de la demande, les analystes qualifient ce signal de "positif" mais aussi d'"ambigu".

"La levée est cohérente avec une dynamique d'amélioration de l'activité, sans pour autant la prouver", écrit New Street.

Capex sécurisés, mais doutes sur la reprise

Le cabinet de recherche rappelle que le métier de fondeur (Foundry) demeure un pilier stratégique de l'entreprise, en offrant un potentiel de bonne surprise si la demande externe devait se renforcer ou si Intel devait internaliser davantage sa production. Cependant, les analystes mettent en garde contre des contraintes structurelles sur la rentabilité.

New Street dit ainsi plafonner la marge opérationnelle (Ebit) de la division à 20% dans le meilleur des cas. Combinée à la dilution découlant de l'émission d'actions, même une très bonne performance opérationnelle de la branche de fonderie n'aurait qu'un impact limité sur le bénéfice par action (BPA), souligne-t-il

"Cette levée de fonds sécurise la capacité d'Intel à financer nos perspectives de capex actuelles, mais n'apporte aucune nouvelle preuve d'un potentiel de hausse des revenus", conclut la société de Bourse, qui estime que ce catalyseur est déjà intégré dans la valorisation actuelle du titre.

L'action Intel bougeait peu mardi matin à la Bourse de New York, en ligne avec le reste des marchés américains.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2026 à 17:40:00.

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