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Les Bourses européennes terminent sans élan
information fournie par AFP 11/08/2026 à 17:43
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Les Bourses européennes ont terminé sans élan mardi ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans élan mardi ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans élan mardi, hésitantes face à la volatilité des prix du pétrole et en attente des données clés sur l'inflation américaine.

Les places de Paris (-0,13%) et Londres (-0,17%) ont à peine cédé du terrain, quand Francfort (+0,26%) et Milan (+0,08%) ont légèrement monté.

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