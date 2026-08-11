Les Bourses européennes terminent sans élan

Les Bourses européennes ont terminé sans élan mardi ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans élan mardi, hésitantes face à la volatilité des prix du pétrole et en attente des données clés sur l'inflation américaine.

Les places de Paris (-0,13%) et Londres (-0,17%) ont à peine cédé du terrain, quand Francfort (+0,26%) et Milan (+0,08%) ont légèrement monté.