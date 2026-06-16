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Les cours du pétrole reculent de 5 % et atteignent leur plus bas niveau depuis trois mois, dans l'espoir d'une réouverture du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les derniers cours)

* Le Brent a clôturé à 78,96 dollars le baril et le WTI à 76,05 dollars

* Un accord provisoire prolongerait de 60 jours le cessez-le-feu d'avril et permettrait la réouverture du détroit

* Un responsable américain a déclaré que l'accord permettrait à l'Iran de vendre du pétrole dès sa signature

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont chuté d'environ 5 % pour la deuxième journée consécutive, atteignant mardi leur plus bas niveau depuis trois mois, alors que des détails ont été révélés concernant un accord provisoire visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et à rouvrir le détroit d'Ormuz, comprenant notamment une disposition autorisant l'Iranà vendre du pétrole . Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 4,21 dollars, soit 5,1 %, pour clôturer à 78,96 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain (WTI) CLc1 a reculé de 4,70 dollars, soit 5,8 %, pour clôturer à 76,05 dollars. Il s’agit des cours de clôture les plus bas pour le Brent depuis le 2 mars et pour le WTI depuis le 4 mars. La guerre entre les États-Unis et l’Iran a débuté le 28 février. Le 27 février, le Brent avait clôturé à 72,48 dollars le baril et le WTI à 67,02 dollars. « Le prix du pétrole brut chute rapidement, les marchés tablant sur une réouverture prochaine du détroit d’Ormuz », a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l’énergie chez Mizuho, dans une note. Avant la guerre, environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit. Les détails de l’accord provisoire visant à mettre fin à la guerre ont commencé à être dévoilés mardi: le président américain Donald Trump a déclaré qu’il exclurait toute arme nucléaire pour Téhéran, tandis qu’un responsable américain a précisé qu’il permettrait à l’Iran de vendre du pétrole dès sa signature. Cet accord prolongerait de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrirait le détroit d’Ormuz, que l’Iran bloque de fait depuis que les États-Unis et Israël ont lancé leur première attaque contre l’Iran. Pourtant, des doutes ont continué de planer autour de cet accord, les experts avertissant que le transport maritime et les exportations d’énergie pourraient mettre des semaines à se redresser. Au Liban, le groupe du Hezbollah, soutenu par l’Iran , a déclaré qu’il estimait que l’Iran ne signerait pas d’accord nucléaire définitif tant qu’Israël ne se serait pas retiré du Liban.

« Pour l’instant, on accorde une grande confiance au succès de ce plan, sans trop se soucier des questions épineuses telles que la compensation financière, les sanctions et surtout un accord nucléaire satisfaisant, qui était en grande partie la raison derrière la guerre », ont déclaré dans une note les analystes du cabinet de conseil en énergie Ritterbusch and Associates. L’annonce de cet accord préliminaire a incité les banques d’ , notamment Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citi, à revoir à la baisse leurs prévisions concernant le cours du pétrole.

DANS LE MONDE

Parmi les autres facteurs pesant sur les cours du pétrole figuraient les inquiétudes concernant l’économie chinoise, la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt à l’échelle mondiale, ainsi que les appels des États-Unis en faveur de la paix entre la Russie et l’Ukraine.

La Chine , deuxième économie mondiale, a affiché des résultats de plus en plus inégaux en mai, tandis que le volume de traitement du pétrole brut du pays a chuté de 9,1 % en mai par rapport à l’année précédente, atteignant son plus bas niveau depuis près de quatre ans. M. Trump a déclaré que la Russie devrait faire la paix avec l’Ukraine après une « très bonne » rencontre avec le président ukrainien Volodimir Zelensky mardi, des propos qui ont suscité un optimisme prudent parmi les dirigeants du Groupe des Sept (G7) quant à la possibilité de conclure un accord de paix.

Un règlement de la guerre en Ukraine pourrait entraîner la levée de certaines sanctions contre la Russie, ce qui permettrait à Moscou d’exporter davantage de pétrole. Selon les données énergétiques américaines, la Russie était le troisième plus grand producteur mondial de pétrole brut en 2025, derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite. Aux États-Unis, la plupart des sociétés de courtage internationales parient que la Réserve fédérale maintiendra ses taux d’intérêt inchangés jusqu’à la fin de l’année 2026, contredisant ainsi les prévisions de deux baisses de taux formulées en début d’année, alors que les décideurs politiques doivent composer avec des risques d’inflation élevés et un marché du travail résilient. La Banque du Japon a relevé mardi ses taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis 31 ans.

La hausse des taux d'intérêt entraîne une augmentation des coûts pour les consommateurs, ce qui peut freiner la croissance économique et réduire la demande de pétrole.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS:

Le marché pétrolier attendait les rapports hebdomadaires sur les stocks publiés mardi en fin de journée par l’American Petroleum Institute (API) et mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Les analystes estimaient que les entreprises énergétiques avaient prélevé 4,6 millions de barils de brut de leurs stocks au cours de la semaine s'achevant le 12 juin.

Si ces chiffres s’avèrent exacts, ce serait la première fois depuis janvier 2025 que les entreprises énergétiques prélèveraient du brut de leurs stocks pendant huit semaines consécutives. À titre de comparaison, on avait enregistré une baisse de 11,5 millions de barils au cours de la même semaine l’année dernière et une baisse moyenne de 2,3 millions de barils au cours des cinq dernières années (2021 à 2025). EIA/S

API/S ENERGYUSA ENERGYAPI

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