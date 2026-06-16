Mondial-2026: un Mbappé record lance idéalement les Bleus

Kylian Mbappé, auteur d'un doublé pour la France face au Sénégal, pour son entrée en lice à la Coupe du monde, le 16 juin 2026 à East Rutherford (New Jersey) ( AFP / Angela WEISS )

Attendue comme l'une des principales prétendantes au titre, l'équipe de France, longtemps poussive et peu inspirée, a finalement réussi ses débuts en Coupe du monde en battant le Sénégal 3-1 grâce notamment à un doublé de sa superstar Kylian Mbappé, nouveau recordman de buts en bleu, mardi à East Rutherford (New Jersey).

Le capitaine efface ainsi Olivier Giroud des tablettes avec ses 57e et 58e réalisations en sélection (66e, 90e+6) et enlève une énorme épine du pied de ses coéquipiers et de Didier Deschamps.

Celui qui restait sur un triplé légendaire en finale de la dernière édition en est désormais à 14 buts en trois éditions et n'est plus qu'à deux unités de la marque de Miroslav Klose (16). Il semble ainsi prêt pour éclabousser de sa classe le tournoi nord-américain après une saison au Real Madrid conclue sans trophée collectif.

Bradley Barcola a lui aussi participé à la fête après un service en or d'Adrien Rabiot (82e), sa 4e réalisation en 21 capes, pour donner encore un peu plus de relief à un succès qui lance idéalement les Bleus sur la route d'un troisième sacre.

Pour sa dernière campagne à la tête des Tricolores, le sélectionneur peut souffler et aborder la suite de la compétition avec plus de confiance et de sérénité. Avec deux rencontres à suivre face à l'Irak, lundi à Philadelphie, et la Norvège d'Erling Haaland, le 26 juin à Foxborough (Massachusetts), la première place du groupe I est largement à la portée des vice-champions du monde, ce qui leur offrirait un parcours plus aisé.

Comme redouté contre la meilleure équipe africaine sur le terrain, bien que dépossédée de son titre de championne continentale sur tapis vert en raison des incidents en finale de la CAN-2025, les Tricolores ont pourtant souffert et n'ont pas toujours été à la hauteur de leur statut de favoris du tournoi. Mais Deschamps, en bon pragmatique, ne retiendra que les trois points sur la pelouse du MetLife stadium, en banlieue de New York, là où il ambitionne de revenir avec ses joueurs le 19 juillet pour la finale.

Démbélé, seule déception

Avant la délivrance venue des pieds de sa grande vedette, qui a totalement libéré les siens, le spectacle a été trop souvent pauvre et la production tricolore sans relief mais le récital offensif a finalement été au rendez-vous de la part d'une formation justement crainte et enviée pour le talent et l'incroyable potentiel de ses attaquants.

Le sélectionneur avait alerté lundi en conférence de presse sur l'aspect mental, prépondérant pour un premier choc de cette importance. Empruntés, auteurs de fautes techniques inhabituelles pour des joueurs de cette dimension, les Bleus sont apparus trop timorés en première période pour déstabiliser le Sénégal avant un réveil salutaire après la pause, notamment enclenché par Michael Olise.

Sans le poteau, sur un tir de Nicolas Jackson (25e), ni un énorme raté d'Ismaïla Sarr (45e+6), les Lions de la Teranga auraient même pu croire en un exploit, 24 ans après celui du match d'ouverture du Mondial-2002 et ce succès historique face aux champions du monde 1998 français en match d'ouverture (1-0).

Mais Deschamps a pu compter sur une défense en fer, à l'image d'une charnière centrale Dayot Upamecano-William Saliba intraitable, malgré un Jules Koundé en souffrance sur le côté droit. Seul bémol, la réduction du score d'Ibrahim Mbaye (90e+5), ce qui porte à six le nombre de matches d'affilée avec au moins un but encaissé pour la France.

Le seul à ne pas avoir été à la hauteur de l'évènement aura été Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or, si précieux au PSG avec qui il vient de réussir un exceptionnel doublé en Ligue des champions, n'est toujours pas à l'aise en équipe de France et a du mal à trouver sa place au sein de l'armada offensive des Bleus.

Son positionnement et son rôle seront les principaux chantiers de Deschamps pour les prochains matches. Mais avec une victoire large d'entrée, le sélectionneur va pourra s'y atteler dans un climat beaucoup plus apaisé.