SpaceX dépasse quelques heures la capitalisation boursière d'Amazon, cinquième du monde

Un écran situé à New York retransmet la prise de parole d'Elon Musk à Starbase, Texas, le 12 juin 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Le géant américain de l'aérospatiale SpaceX est devenu mardi la cinquième capitalisation mondiale, dépassant Amazon et talonnant Microsoft, avant de rétrograder en fin de séance.

L'action du groupe de Starbase (Texas) a clôturé en hausse de 4,83%, avec une valorisation de 2.642 milliards de dollars, en sixième position mondiale.

Un temps devancé, Amazon a repris sa place, d'un cheveu, dans le top 5, avec 2.646 milliards. Il a fallu quasiment trente ans de cotation au géant du commerce électronique et de l'informatique à distance pour arriver à ce niveau de capitalisation.

En début de journée, SpaceX avait même frôlé le seuil symbolique des 3.000 milliards, à 2.950 milliards environ, dépassant brièvement Microsoft, quatrième.

"Cela tient avant tout à l'enthousiasme des investisseurs individuels" qui se confronte à un nombre d'actions disponibles "très faible", car il n'y a "pas de vendeurs chez les investisseurs institutionnels", a commenté Eric Clark, responsable des investissements d'Accuvest Global Advisors.

Le mastodonte des puces Nvidia occupe la première place du classement, à plus de 5.000 milliards de dollars, suivi d'Alphabet (Google) et du géant de la tech Apple.

Depuis son introduction en Bourse retentissante vendredi, le titre de la société d'Elon Musk s'est envolé de près de 50%, porté par la demande des investisseurs, tant individuels qu'institutionnels.

Beaucoup d'entre eux adhèrent à la vision d'Elon Musk: celle d'un conglomérat multi-facettes, hétéroclite pour certains, entre fusées, intelligence artificielle (IA), puces, internet par satellite et réseau social.

"Il y a un véritable engouement pour l'IA" sur les marchés mondiaux et "pour tout groupe susceptible d'être l'un des bénéficiaires de ces dépenses", a commenté auprès de l'AFP Steve Sosnick, analyste d'Interactive Brokers.

L'entreprise est parvenue vendredi à lever 86 milliards de dollars lors de son entrée à Wall Street, soit la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, loin devant les 25,6 milliards de dollars amassés par le pétrolier Saudi Aramco en 2019.

Le montant récolté avait au départ été annoncé à 75 milliards de dollars, mais les banques partenaires du groupe aérospatial ont fait jouer l'option qui leur permettait de vendre davantage de titres.

"Traditionnellement, les grandes introductions en Bourse connaissent un trou d'air durant la première année de cotation", a prévenu Eric Clark.

Pour le gérant, "cela devrait se produire quand (le nombre d'actions en circulation) augmentera et avec la première publication de résultats, qui permettra aux gens de réconcilier les fondamentaux (de l'entreprise) avec sa valorisation".

Il ne s'attend pas pour autant à un effondrement, prenant comme comparaison Tesla, autre société contrôlée par Elon Musk. Si le constructeur automobile a connu des décrochages en Bourse, sa capitalisation est toujours restée nettement plus élevée que celle de ses concurrents du secteur.

La capitalisation de SpaceX représente désormais plus de 140 fois son chiffre d'affaires 2025, un ratio hors norme pour une société de cette taille, qui a, par ailleurs, perdu 4,3 milliards de dollars l'an dernier.

Mais analystes et investisseurs voient les revenus du groupe s'accélérer de manière exponentielle dans les années à venir.

Dimanche, Elon Musk a écrit, sur X, que SpaceX "pourrait atteindre mille milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2030". Aucune entreprise, n'a, à ce jour, franchi ce seuil symbolique, seuls Amazon et Walmart ayant dépassé les 500 milliards.

Cette nouvelle accélération du cours de l'action SpaceX mardi a encore gonflé la fortune (théorique) d'Elon Musk. Elle atteint 1.300 milliards de dollars, selon le site du magazine Forbes, soit un écart de mille milliards avec celle de Larry Page, cofondateur de Google (304 milliards), qui occupe la 2e place parmi les personnes les plus riches du monde.