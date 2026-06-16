La candidate de droite à la présidentielle, Keiko Fujimori, avant une déclaration à la presse devant son domicile, le 11 juin 2026 à Lima, au Pérou ( AFP / Ernesto Benavides )

La candidate de droite à l'élection présidentielle au Pérou, Keiko Fujimori, accentue son avance sur son rival de gauche Roberto Sanchez, dont le parti a dénoncé mardi des irrégularités dans le processus électoral, selon les résultats partiels du dépouillement.

Avec 99% des procès-verbaux dépouillés, Keiko Fujimori recueille 50,097% des suffrages contre 49,903% pour Roberto Sanchez, d'après le site de l'Office national des processus électoraux (ONPE).

La fille de l'ancien président Alberto Fujimori (1990-2000) devance son adversaire d'un peu plus de 35.000 voix sur plus de 19 millions de bulletins comptabilisés.

Avant de pouvoir proclamer un vainqueur, les autorités doivent encore examiner des procès-verbaux contestés, représentant mardi quelque 256.000 votes. Selon l'autorité électorale, les résultats définitifs pourraient ne pas être connus avant fin juin.

Parallèlement, le parti de Roberto Sanchez, Juntos por el Peru, a dénoncé dans un communiqué "un manque de transparence des organismes chargés du scrutin, des modifications des règles électorales ainsi que plusieurs irrégularités", sans toutefois fournir de précisions.

Roberto Sanchez, candidat du parti Juntos por el Perú à l'élection présidentielle, salue ses partisans après les premiers résultats du second tour à Lima, le 7 juin 2026 au Pérou ( AFP / ERNESTO BENAVIDES )

Il y a une semaine, alors que Roberto Sanchez était en tête du décompte, son camp avait affirmé qu'il respecterait le résultat, quel que soit le vainqueur. Mais désormais il appelle à une manifestation vendredi à Lima "pour défendre le vote, la victoire du peuple et de la démocratie".

De son côté, le camp de Keiko Fujimori a assuré qu'il attendrait le dépouillement complet avant de revendiquer la victoire.

La mission d'observation de l'Union européenne a estimé que le second tour du scrutin présidentiel s'était déroulé de manière "calme et ordonnée", malgré une campagne fortement polarisée.

Le scrutin intervient dans un Pérou profondément fragmenté, marqué par des années d'instabilité politique. Le président qui prendra ses fonctions le 28 juillet sera le neuvième chef de l'Etat du pays en dix ans.