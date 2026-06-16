 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En Haïti, le chef de l'ONU demande "pardon" aux victimes des gangs
information fournie par AFP 16/06/2026 à 22:04

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres rencontre des soldats tchadiens de la Force internationale de répression des gangs (GSF) à Port-au-Prince, le 16 juin 2026 en Haïti ( AFP / Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS )

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres rencontre des soldats tchadiens de la Force internationale de répression des gangs (GSF) à Port-au-Prince, le 16 juin 2026 en Haïti ( AFP / Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS )

"Je vous demande pardon": face à des femmes déplacées par la violence des gangs en Haïti, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a déploré mardi de ne pas avoir réussi à mobiliser le monde pour alléger leurs souffrances.

Au milieu d'une ancienne école de Port-au-Prince qui accueille plus de 1.250 déplacés, Antonio Guterres, arrivé en Haïti mardi matin, s'est assis avec quelques femmes qui lui ont raconté ce qu'est leur vie depuis près de deux ans dans ce site baptisé "Colombie".

"Je suis arrivée avec mes 4 enfants le 13 novembre 2024, j'ai tout perdu", raconte l'une d'entre elles, dans cette salle à la chaleur étouffante sous les toits de tôle. Mais les autres salles sont pires. "50 personnes par salle, dix familles, aucune intimité", poursuit-elle, tandis que sa voisine décrit "la vermine et les punaises", et les enfants privés d'école.

"Je vous demande pardon de n'avoir pas été capable de mobiliser la communauté internationale", leur a dit le chef de l'ONU. "Nous savons combien vous avez souffert, je suis ici essentiellement pour vous entendre", a-t-il poursuivi, déplorant que "malheureusement" le plan d'aide humanitaire des Nations unies pour 2026, chiffré à 880 millions de dollars, ne soit financé qu'à moins d'un quart.

Ces femmes font partie des quelque 1,5 million de personnes qui sont aujourd'hui selon l'ONU déplacées à cause de la brutalité des gangs qui multiplient meurtres, enlèvements, viols et recrutements forcés d'enfants.

Visite en blindé

Près de la moitié de la population d'environ 11 millions d'habitants est également en grave sécurité alimentaire.

"La situation humanitaire est désespérée mais il y a de faibles lueurs d'espoir", a commenté Antonio Guterres sur X dès son arrivée à Port-au-Prince pour cette visite de "solidarité" avec Haïti.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres rencontre des soldats tchadiens de la Force internationale de répression des gangs (GSF) à Port-au-Prince, le 16 juin 2026 en Haïti ( AFP / Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS )

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres rencontre des soldats tchadiens de la Force internationale de répression des gangs (GSF) à Port-au-Prince, le 16 juin 2026 en Haïti ( AFP / Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS )

"Mon message à la communauté internationale: cessez de détourner le regard. Nous devons être aux côtés d'Haïti", a-t-il martelé.

Le message des déplacés du site Colombie est lui aussi très clair. "Nous voulons rentrer à la maison", crie la foule en créole au secrétaire général.

A sa descente de l'hélicoptère des Nations unies arrivé de Saint-Domingue, de l'autre côté de l'île d'Hispaniola que Haïti partage avec la République Dominicaine, Antonio Guterres a immédiatement assuré mardi matin le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé venu l'accueillir de sa "solidarité" avec cette population qui souffre.

Traversant en véhicule blindé les rues de la capitale, le secrétaire général, qui s'était rendu à Port-au-Prince pour la dernière fois en juillet 2023, a également visité le camp Vertières qui accueille les premiers contingents de la toute nouvelle Force de répression des gangs (FRG), selon une journaliste de l'AFP voyageant avec lui.

Au menu, revue de troupes tchadiennes, visite des quartiers militaires aux lits superposés, rencontre avec le général Erdenebat Batsuuri qui a récemment pris ses fonctions de commandant de la force.

Le Conseil de sécurité de l'ONU avait décidé en septembre de remplacer la Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS) menée par le Kenya, sous-équipée et critiquée, par cette nouvelle FRG plus robuste.

Drones

En cours de déploiement, elle pourra compter jusqu'à 5.500 personnels en uniforme, des policiers mais aussi des militaires, contrairement à la MMAS.

Des soldats tchadiens de la Force internationale de répression des gangs (GSF) accueillent le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Port-au-Prince, le 16 juin 2026 en Haïti ( AFP / Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS )

Des soldats tchadiens de la Force internationale de répression des gangs (GSF) accueillent le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Port-au-Prince, le 16 juin 2026 en Haïti ( AFP / Amélie BOTTOLLIER-DEPOIS )

A ce stade, elle compte moins de 1.000 hommes, originaires du Tchad, de Mongolie, de Jamaïque, du Guatemala et du Salvador, selon la FRG.

Cette force, qui n'est pas une mission onusienne de maintien de la paix, peut compter notamment pour la logistique sur un tout nouveau "bureau de soutien de l'ONU".

Le pays pauvre des Caraïbes subit depuis longtemps une crise politique, économique et sécuritaire, mais la situation s'est largement détériorée ces dernières années.

Récemment, les opérations des forces de l'ordre - engageant la police haïtienne associée aux frappes de drone menées par des sociétés privées étrangères - et les actions des groupes d'autodéfense ont réussi à freiner l'expansion des gangs dans la capitale, qu'ils contrôlent à 90%, selon le dernier rapport des experts mandatés par le Conseil de sécurité publié en avril.

Et les violences continuent. "La violence des gangs a causé au moins 2.300 morts, 1.100 blessés et 99 enlèvements depuis le début de l'année", a indiqué lundi le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme Volker Türk.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des courtiers dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine dispersée, entre Moyen-Orient et Fed
    information fournie par AFP 16.06.2026 22:54 

    La Bourse de New York a terminé sans direction claire mardi, les investisseurs restant prudents avant la signature vendredi du protocole d'accord entre Washington et Téhéran, sur fond d'attentisme au premier jour de la réunion de la Fed. Le Dow Jones (+0,64%) est ... Lire la suite

  • La frégate russe Amiral Grigorovitch à Saint-Pétersbourg, le 27 juillet 2025 ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    Tirs de semonce d'un navire de guerre russe sur un yacht dans la Manche
    information fournie par AFP 16.06.2026 22:13 

    Un navire de guerre russe a tiré mardi dans la Manche des coups de semonce sur un yacht navigant sous pavillon britannique qui s'approchait "dangereusement" de lui selon le ministère russe de la Défense, conduisant les autorités britanniques à ouvrir une enquête. ... Lire la suite

  • Non, Kylian Mbappé n'a pas été harcelé par Emmanuel Macron
    Non, Kylian Mbappé n'a pas été harcelé par Emmanuel Macron
    information fournie par France 24 16.06.2026 22:02 

    Alors que la France joue ce mardi son premier match de Coupe du Monde, contre le Sénégal, de récentes publications sont revenues sur le départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid il y a 2 ans. Elles l'assurent : le capitaine des Bleus aurait quitté le club ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (g) et le PDG de l'UFC, Dana White, arrivent sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour assister à l'événement d'arts martiaux mixtes UFC Freedom 250, le 14 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )
    Une "menace potentielle" déjouée pour le show de MMA à la Maison Blanche
    information fournie par AFP 16.06.2026 21:55 

    Une "menace potentielle" visant le 80e anniversaire de Donald Trump à la Maison Blanche dimanche, et le show de MMA organisé pour l'occasion, a été déjouée par la police fédérale américaine, a affirmé mardi le directeur du FBI. Selon Kash Patel, "plusieurs individus ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank