Les cours du pétrole reculent d'environ 2% pour atteindre leur plus bas niveau depuis plusieurs semaines, dans un contexte de pourparlers de paix

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(Ajout des derniers cours, de détails et de contexte tout au long du texte; modification du lieu de rédaction, qui passe de Londres à New York)

* La Russie tiendra des pourparlers de paix avec l'Ukraine et les États-Unis à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre

* Les analystes estiment que les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de 2 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 30 octobre

* Le Qatar indique que Washington et Téhéran examinent actuellement des propositions visant à réduire les divergences qui subsistent

par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont reculé d’environ 2% mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis trois semaines, dans un contexte de forte volatilité, le marché mettant en balance les pourparlers visant à mettre fin aux guerres en Ukraine et en Iran et les craintes de nouvelles perturbations de l’approvisionnement liées aux récentes attaques survenues dans ces deux conflits.

Le monde attend également de voir quel verdict les électeurs américains rendront sur les deux premières années du second mandat du président américain Donald Trump lors des élections de mi-mandat de mardi . Les sondages d’opinion et les analystes indépendants donnent les démocrates favoris pour arracher la Chambre des représentants aux républicains, tandis que le contrôle du Sénat reste incertain.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,63 dollar, soit 2%, à 103,14 dollars le baril à 10 h 44 (heure de l’Est) (15 h 44 GMT), tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a perdu 67 cents, soit 1%, à 95,79 dollars.

Le Brent s’apprêtait à enregistrer sa clôture la plus basse depuis le 7 octobre et le WTI sa clôture la plus basse depuis le 14 octobre.

L’Iran et les États-Unis sont encore loin d’un accord pour mettre fin à leur conflit , a déclaré à Reuters un haut responsable iranien, tandis que le Qatar, qui joue le rôle de médiateur, a intensifié ses efforts pour aplanir les divergences et éviter une nouvelle escalade après les élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que les États-Unis et l’Iran restaient engagés dans les efforts de médiation et examinaient des propositions visant à aplanir leurs divergences.

“Malgré ces signaux positifs, il est probablement trop tôt pour considérer que les risques d’escalade sont écartés”, a indiqué ING dans une note. “Ce qui est clair, en revanche, c’est que des signes forts de progrès dans les pourparlers de paix entraîneraient une nouvelle baisse des cours.”

Dans la nuit, les États-Unis ont mené des frappes sur l’île iranienne de Qeshm; un responsable américain a déclaré que ces frappes visaient des missiles sol-air utilisés contre des cibles américaines. Un autre responsable a indiqué que ces frappes semblaient limitées et ne signalaient pas un retour à des opérations de combat de grande envergure.

Par ailleurs, Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon lequel Washington mettrait fin à une aide de 4 milliards de dollars destinée à Israël après la fin de cette année.

La compagnie pétrolière nationale saoudienne Aramco

2222.SE travaille à l’extension d’un oléoduc contournant le détroit d’Ormuz, a déclaré son directeur général, Amin Nasser.

Le blocus effectif de ce goulet d’étranglement reliant le Golfe aux marchés mondiaux, qui acheminait auparavant 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole, a redéfini les flux énergétiques et les priorités d’investissement dans les infrastructures parmi les producteurs de pétrole de la région.

RUSSIE ET UKRAINE

La Russie tiendra des pourparlers de paix tripartites avec l’Ukraine et les États-Unis à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre, a confirmé le Kremlin.

La Russie était le troisième producteur mondial de pétrole brut derrière les États-Unis et l’Arabie saoudite en 2025, selon les données énergétiques américaines. Les sanctions visant à exclure l’énergie russe des marchés mondiaux après l’invasion de l’Ukraine par Moscou ont contribué à soutenir les cours du pétrole.

Tout accord visant à mettre fin à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, lancée par Moscou en 2022, pourrait permettre à la Russie d’exporter davantage.

À la veille de ces pourparlers, la Russie a toutefois bombardé les infrastructures énergétiques ukrainiennes , privant d’électricité de vastes régions du pays à l’aide de dizaines de missiles et de centaines de drones.

L’Ukraine a incendié une importante raffinerie de pétrole dans la ville russe de Iaroslavl lors d’une attaque nocturne menée par des drones, a déclaré le gouverneur régional.

Les récentes attaques contre des navires de marchandises près de la Roumanie et de la Bulgarie, membres de l'Otan , montrent comment l'escalade de la guerre maritime entre la Russie et l'Ukraine est en train de devenir un défi majeur pour l'Otan en mer Noire.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS

Le marché pétrolier attend les rapports hebdomadaires sur les stocks publiés mardi par l’American Petroleum Institute et mercredi par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les analystes estiment que les entreprises énergétiques ont ajouté 2 millions de barils de brut aux stocks américains au cours de la semaine qui s’est terminée le 30 octobre.

Si ces chiffres s’avèrent exacts, cela marquerait la première hausse des stocks de brut en cinq semaines, à comparer à une augmentation de 5,2 millions de barils au cours de la même semaine l’année dernière. EIA/S API/S ENERGYUSA

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