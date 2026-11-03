Vers un relèvement du plafond du Livret A en février

Le gouvernement a annoncé un relèvement du plafond du Livret A pour février, une mesure destinée à financer l'adaptation au changement climatique des infrastructures publiques, dont les lycées, mais qui laisse les banques sceptiques ( AFP / DENIS CHARLET )

Le gouvernement a annoncé mardi un relèvement du plafond du Livret A pour février, une mesure destinée à financer l'adaptation au changement climatique des infrastructures publiques, dont les lycées, mais qui laisse les banques sceptiques sur fond de désamour des épargnants pour ce produit.

Le plafond du Livret A sera relevé "entre 25.000 et 30.000 euros", contre 22.950 euros actuellement, a annoncé Sébastien Lecornu.

"Nous allons augmenter, relever le plafond du Livret A (...) au mois de février en même temps que la mise à jour du taux qui lui aussi sera amené à augmenter", a déclaré le Premier ministre, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Il s'agit du "produit d'épargne le plus connu des Français, populaire et disponible à tout moment, c'est l'outil naturel pour mobiliser leur épargne au service du pays et des défis qu’il rencontre", a encore précisé Matignon.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement cherche des marges de manœuvres budgétaires avec des finances publiques exsangues, sur fond de flambée des coûts d'emprunt et de débat bloqué autour du budget 2027.

"Financement des infrastructures"

Matignon veut ouvrir le Livret A "au financement des infrastructures de nos services publics", dont la "production et réseaux d'électricité, rénovation des réseaux d’eau (...) des secteurs clés où intervenir pour adapter notre pays au réchauffement climatique".

Le Livret A, comme le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), fait partie des produits d'épargne dits réglementés. Les fonds qui y sont placés sont actuellement rémunérés à 1,7 %.

À fin septembre, les Français avaient accumulé 606,7 milliards d'euros sur ces deux produits d'épargne. Ces sommes sont destinées, via notamment des crédits accordés par la Caisse des dépôts, au financement du logement social et des politiques de la ville.

L'objectif du relèvement du plafond est d'ailleurs aussi de disposer de davantage de moyens pour "la rénovation des lycées et des collèges", qui fait partie des revendications du mouvement lycéen, a souligné Sébastien Lecornu.

Ces déclarations du Premier ministre faisaient suite à la question du chef de file des députés Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) Christophe Naegelen. Ce dernier, qui demandait le lancement d’un grand emprunt national rémunéré à 3,5%, a dit "regretter" en partie la réponse de M. Lecornu.

Le ministre des Finances Roland Lescure précisera le nouveau plafond "dans les semaines qui viendront" à l'issue d'une "dernière concertation" avec les banques et la Caisse des dépôts, a-t-il précisé.

"Face à la crise du logement et aux enjeux d’adaptation au changement climatique, c’est une capacité d’action renforcée au service des territoires", s'est d’ailleurs félicitée la Caisse des dépôts (CDC).

Les banques peu convaincues

"Relever le plafond du Livret A, quel que soit l’objectif poursuivi, n’est pas une bonne solution", a déploré la Fédération bancaire française, le lobby du secteur, interrogée par l'AFP.

En septembre, l'organisation avait déploré qu'une telle mesure "immobiliserait davantage d'épargne dans des placements liquides et garantis plutôt que dans des placements de long terme dont les entreprises ont besoin".

"Il n’y a pas d’argent magique. Donc l’augmentation du plafond du Livret A recycle des dépôts qui sont à d'autres endroits", a déploré Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, un acteur historique du secteur.

Reste à savoir si cette mesure suffira à augmenter l'attrait du Livret A, victime d'un désintérêt des épargnants depuis l'an dernier, en raison d'un taux de rémunération ayant baissé jusqu'à atteindre un plancher de 1,5 % début 2026.

Les Français ont encore retiré 1,52 milliard d'euros de plus qu'il n'en ont déposé sur leurs Livrets A en septembre. Cette tendance a été à peine freinée par la hausse de son rendement, à 1,7 % en juillet dernier.

Dans le projet de budget 2027, le gouvernement prévoit également de financer jusqu'à 60 % de la construction des six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 grâce à un prêt mobilisant l'épargne réglementée, notamment celle du Livret A, dans la limite de 60 milliards d'euros.

Lundi, un collectif réunissant des élus de gauche et des organisations associatives et syndicales a demandé le retrait de ce dispositif, craignant qu'il ne fragilise le financement du logement social.