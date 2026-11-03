M6-Le CA progresse de 9,4% au T3 grâce aux revenus publicitaires vidéo

Le logo du groupe de télévision français M6

M6 a ‌fait état mardi d'une croissance de 9,4% ​de son chiffre d'affaires consolidé au troisième trimestre de son exercice, à 294,5 millions ​d'euros, tiré par une hausse des revenus publicitaires ​vidéo.

• Sur la période, ⁠le groupe télévisuel français affiche des ‌revenus publicitaires vidéo en hausse de 6,2% sur un an, à 199,2 ​millions d'euros.

• "La ‌forte croissance de nos revenus ⁠publicitaires vidéo, couplée à la mise en œuvre d’économies ciblées nous permet d'enregistrer une ⁠croissance de ‌notre EBITA sur le trimestre", déclare ⁠dans un communiqué David Larramendy, président ‌du directoire.

• Les revenus non ⁠publicitaires ont augmenté grâce aux bonnes ⁠performances du ‌cinéma ainsi qu'aux autres revenus portés par ​la Coupe du ‌Monde de la Fifa, diffusée cet été sur M6.

• Ils ​permettent de tirer le résultat opérationnel courant (EBITA) à 39 millions d'euros, ⁠en progression de 4,2%.

• M6 fait par ailleurs état d'une forte croissance de 26,7% du chiffre d’affaires streaming, à 30,9 millions d'euros

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit ​Van Overstraeten)