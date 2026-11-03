La Bourse de Paris termine en baisse, les mid-terms captent l'attention

L'ancien siège de la Bourse de Paris, au palais Brongniart, à Paris le 11 septembre 2018 ( AFP / Philippe LOPEZ )

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge mardi, dans un climat de prudence et d'aversion pour le risque avant le dénouement des élections américaines de mi-mandat.

L'indice phare CAC 40 a cédé 0,34 %, à 8.020,31 points. Lundi, l'indice vedette avait gagné 0,98 %, à 8.047,69 points.

L'attention se porte sur les élections américaines de mi-mandat qui s'avèrent cruciales pour le président Donald Trump, l'opposition démocrate espérant remporter une double majorité au Congrès et limiter ainsi l'action de l'homme qui bouleverse depuis dix ans tous les codes politiques des États-Unis.

Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00 locales (11H00 GMT) dans de nombreux États de l'est du pays. Signe de l'enjeu, près de 58 millions de citoyens ont déjà voté par anticipation, un record pour des élections de mi-mandat.

L'Europe surveille le résultat des élections. Pour Michael Field, responsable de la stratégie actions européennes chez Morningstar, "la politique américaine était autrefois relativement secondaire pour les investisseurs européens".

"La situation a considérablement évolué ces dernières années, les décisions prises aux États-Unis en matière de commerce et de politique étrangère ayant désormais des répercussions beaucoup plus directes sur les entreprises européennes, leurs chaînes d’approvisionnement et la croissance économique", souligne-t-il.

La pharma voit vert

Le secteur pharmaceutique profite d'une série de résultats encourageants. Le géant allemand Bayer a grimpé à Francfort après avoir relevé ses prévisions annuelles, porté par sa pharmacie, malgré une perte nette au troisième trimestre due à des dépréciations exceptionnelles et au reflux de l'agrochimie.

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a publié mardi un bénéfice net en recul de 8 % sur un an au troisième trimestre, à 3,24 milliards de dollars, inférieur aux attentes, mais a relevé ses prévisions annuelles.

Dans leur sillage, Abivax a terminé en hausse de 4,21 % à 79,25 euros, Valneva de 4,29 % à 2,48 euros et bioMérieux de 4,81 % à 94,75 euros. Sanofi s'est octroyé 0,43 % à 80,98 euros. DBV Technologies a grimpé de 9,77 %, à 1,79 euros.

"Beaucoup de grands gestionnaires d'actifs mondiaux sont devenus sur-pondérés sur la santé et les valeurs pharmaceutiques en l'espace de quelques jours", souligne par ailleurs Christopher Dembik, de la banque privée Pictet.

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