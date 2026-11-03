Les cours du pétrole reculent après les déclarations de Trump concernant la suspension de l'aide à Israël

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* Une frappe américaine sur l'île iranienne de Qeshm ravive les craintes concernant l'approvisionnement

* L'Iran et les États-Unis sont loin d'un accord pour mettre fin à la guerre, selon un responsable iranien

* Les bureaux de vote ouvrent mardi pour les élections de mi-mandat aux États-Unis

(Mise à jour des cours, reformulation suite aux déclarations de Trump sur Israël)

par Ahmad Ghaddar

Les cours du pétrole ont chuté mardi après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis mettraient fin à une aide militaire annuelle de plusieurs milliards de dollars à Israël.

Les cours avaient auparavant progressé après qu’un responsable iranien eut déclaré que Téhéran et Washington restaient loin d’un accord pour mettre fin à leur conflit et que les États-Unis avaient frappé l’île iranienne de Qeshm .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 3,45 dollars, soit 3,3%, à 101,32 dollars le baril à 13 h 50 GMT. Ils ont atteint leur plus bas niveau depuis le 8 octobre au cours de la séance, après s’être négociés plus tôt au-dessus de 107 dollars le baril.

Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a perdu 2,16 dollars, soit 2,2%, à 94,30 dollars le baril, après avoir atteint plus tôt son plus bas niveau depuis le 15 octobre.

“En ce qui concerne les versements à Israël, Bibi Netanyahu et moi-même avons conclu un accord prévoyant que nous verserions 4 milliards de dollars par an à Israël, et nous avons convenu il y a plusieurs mois d’y mettre fin,” a déclaré Donald Trump à l’émission Fox and Friends de Fox News. “Nous avons déjà convenu que d’ici la fin de cette année, nous ne verserions plus d’argent à Israël.”

Les deux indices de référence ont chuté de plus de 7% lundi, alors que les pourparlers entre les responsables iraniens et qatariens ont ravivé l’espoir d’une fin à la guerre américano-israélienne contre l’Iran .

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré mardi que les États-Unis et l’Iran restaient engagés dans les efforts de médiation et examinaient des propositions visant à aplanir leurs divergences. Les discussions avec les deux parties avaient montré des progrès et les efforts pour réduire les divergences restantes se poursuivaient, a ajouté le porte-parole.

“Malgré ces signaux positifs, il est probablement trop tôt pour considérer que les risques d’escalade sont écartés,” a indiqué ING dans une note publiée mardi. “Ce qui est clair, en revanche, c’est que des signes forts de progrès dans les pourparlers de paix entraîneraient une nouvelle baisse des cours.”

Les bureaux de vote ont ouvert mardi à travers les États-Unis à l’occasion des élections de mi-mandat, qui feront office de référendum sur les deux premières années de son retour au pouvoir, la frustration des électeurs face à la guerre avec l’Iran et la hausse des prix du carburant qui en résulte s’imposant comme un enjeu majeur.

Le Brent a clôturé le mois d’octobre à son plus haut niveau depuis six mois, sur fond de craintes d’une nouvelle escalade du conflit après les élections.

Par ailleurs, une attaque de drone ukrainien a endommagé une raffinerie de pétrole dans la ville russe de Iaroslavl, a déclaré mardi le gouverneur Mikhaïl Evrayev.

La Russie a lancé une frappe massive pendant la nuit contre des installations énergétiques ukrainiennes dans les régions de Vinnytsia, Dnipropetrovsk et Kharkiv, a indiqué l’agence de presse Interfax, citant le ministère de la Défense.

Les États-Unis réuniront des délégations ukrainiennes et russes à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre afin de discuter de la fin de la guerre , des accords de sécurité d'après-guerre et des efforts de désescalade.