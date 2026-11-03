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Les femmes occupent moins d'un tiers des postes de direction dans les entreprises - OIT
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 15:31

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Vue d'ensemble du quartier d'affaires et financier de La Défense, près de Paris

Vue d'ensemble du quartier d'affaires et financier de La Défense, près de Paris

Les ‌femmes occupent toujours moins d’un tiers des postes ​de direction dans le monde, selon une enquête de l’Organisation internationale du travail (OIT) publiée mardi ​qui met en lumière un déséquilibre persistant dans les milieux ​professionnels.

Bien que le nombre ⁠de femmes à la tête d'une entreprise ‌soit en augmentation, ces dernières n’occupent que 30,5% de l’ensemble des postes de ​direction, selon ‌le rapport de l’OIT qui s'appuie ⁠sur les données de milliers de sociétés dans 99 pays.

Cette part a progressé lentement d'environ ⁠24% depuis ‌trois décennies, malgré des avancées significatives ⁠en matière d’éducation, a déclaré Jae-Hee Chang, ‌spécialiste principale des relations à l’OIT, ⁠lors d’une conférence de presse à ⁠Genève.

Le rapport indique également ‌que certains signes laissent penser que les mesures ​de soutien aux ‌femmes, telles que le congé maternité, sont en recul.

Les entreprises ​sont appelées à mettre en œuvre des initiatives pour s’attaquer aux obstacles structurels ⁠à l’évolution de carrière. D’autres facteurs, tels que le partage inégal des tâches familiales en dehors du lieu de travail, doivent également être examinés, selon l'enquête.

(Rédigé par Emma Farge; Version ​française Rihab Latrache)

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4 commentaires

  • 16:09

    Et combien de femmes sur les chantiers de travaux publics et du bâtiment ? Combien ? 3% ! Et les féministes ne trouvent pas cela inadmissible ?

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