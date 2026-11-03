Les femmes occupent moins d'un tiers des postes de direction dans les entreprises - OIT

Vue d'ensemble du quartier d'affaires et financier de La Défense, près de Paris
Les femmes occupent toujours moins d’un tiers des postes de direction dans le monde, selon une enquête de l’Organisation internationale du travail (OIT) publiée mardi qui met en lumière un déséquilibre persistant dans les milieux professionnels.
Bien que le nombre de femmes à la tête d'une entreprise soit en augmentation, ces dernières n’occupent que 30,5% de l’ensemble des postes de direction, selon le rapport de l’OIT qui s'appuie sur les données de milliers de sociétés dans 99 pays.
Cette part a progressé lentement d'environ 24% depuis trois décennies, malgré des avancées significatives en matière d’éducation, a déclaré Jae-Hee Chang, spécialiste principale des relations à l’OIT, lors d’une conférence de presse à Genève.
Le rapport indique également que certains signes laissent penser que les mesures de soutien aux femmes, telles que le congé maternité, sont en recul.
Les entreprises sont appelées à mettre en œuvre des initiatives pour s’attaquer aux obstacles structurels à l’évolution de carrière. D’autres facteurs, tels que le partage inégal des tâches familiales en dehors du lieu de travail, doivent également être examinés, selon l'enquête.
(Rédigé par Emma Farge; Version française Rihab Latrache)
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