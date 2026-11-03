Les femmes occupent moins d'un tiers des postes de direction dans les entreprises - OIT

Vue d'ensemble du quartier d'affaires et financier de La Défense, près de Paris

Les ‌femmes occupent toujours moins d’un tiers des postes ​de direction dans le monde, selon une enquête de l’Organisation internationale du travail (OIT) publiée mardi ​qui met en lumière un déséquilibre persistant dans les milieux ​professionnels.

Bien que le nombre ⁠de femmes à la tête d'une entreprise ‌soit en augmentation, ces dernières n’occupent que 30,5% de l’ensemble des postes de ​direction, selon ‌le rapport de l’OIT qui s'appuie ⁠sur les données de milliers de sociétés dans 99 pays.

Cette part a progressé lentement d'environ ⁠24% depuis ‌trois décennies, malgré des avancées significatives ⁠en matière d’éducation, a déclaré Jae-Hee Chang, ‌spécialiste principale des relations à l’OIT, ⁠lors d’une conférence de presse à ⁠Genève.

Le rapport indique également ‌que certains signes laissent penser que les mesures ​de soutien aux ‌femmes, telles que le congé maternité, sont en recul.

Les entreprises ​sont appelées à mettre en œuvre des initiatives pour s’attaquer aux obstacles structurels ⁠à l’évolution de carrière. D’autres facteurs, tels que le partage inégal des tâches familiales en dehors du lieu de travail, doivent également être examinés, selon l'enquête.

(Rédigé par Emma Farge; Version ​française Rihab Latrache)