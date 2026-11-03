Wall Street ouvre sans direction claire, la tech retrouve de l'élan

Vue extérieure de la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mardi, le secteur technologique tentant une nouvelle fois de rebondir après plusieurs jours de pertes, sur fond d'attentisme avant les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Vers 15H25 GMT, l'indice Nasdaq - qui rassemble les grands noms de la tech - prenait 0,76 %, l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,36 % tandis que le Dow Jones reculait de 0,52 %.

"Apple et Palantir sont en baisse après la publication de leurs résultats", mais "le fait que le Nasdaq n'affiche pas de repli est encourageant", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, analyste de 50 Park Investments.

La firme à la pomme perdait 1,89 % à 331,91 dollars après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel record de 114,5 milliards de dollars (+12 %), mais prévu une marge brute ramenée à 45-46 %, rognée par la flambée du prix des puces mémoire.

Malgré des résultats meilleurs que prévu, le groupe d'analyse de données Palantir tombait également (-4,85 % à 169,69 dollars), pénalisé par des prévisions laissant entrevoir un ralentissement de la croissance d'un trimestre sur l'autre, selon les analystes.

Le secteur technologique enchaîne les replis depuis plusieurs séances, les marchés remettant notamment en question la capacité des groupes à rentabiliser leurs énormes investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

Le Nasdaq a ainsi perdu 1,07 % lundi, après une chute de 2,86 % vendredi.

Les ventes dans le secteur "ont été tellement excessives qu'un rebond devenait inévitable", estime toutefois M. Sarhan.

Cap sur les "midterms"

En parallèle, le marché reste nerveux à l'approche des élections législatives de mi-mandat ("midterms") aux États-Unis.

Selon M. Sarhan, "les investisseurs privilégient la visibilité" et "les élections introduisent une part d'incertitude."

Les premiers bureaux de vote ouvrent à 11H00 GMT sur la côte est des États-Unis et les premiers résultats sont attendus dans la nuit. Les sondages donnent les démocrates gagnants à la Chambre des représentants, entièrement renouvelée, l'issue étant plus incertaine au Sénat.

"Les élections de mi-mandat font peser un risque particulier sur la vague d'investissements liée à l'IA", souligne Kevin Ford, de Convera.

"Des courses très disputées dans certains États pourraient influencer les autorisations de construction de centres de données", indispensables au développement de la technologie, poursuit l'analyste.

En attendant, la place américaine profite aussi d'un léger repli des cours du pétrole lundi, les marchés continuant de nourrir l'espoir d'une issue diplomatique entre Washington et Téhéran, selon Patrick O'Hare.

Le baril de Brent de la mer du Nord - référence internationale - reculait d'environ 1,25 %.

Côté indicateurs, le rapport JOLTS sur les offres d'emploi pour le mois de septembre est ressorti au-dessus des attentes (+7,52 millions d'emplois contre 7,10 millions escomptés).

Les acteurs du marché auront les yeux rivés vendredi sur les données officielles de l'emploi en octobre, dont la bonne tenue pourrait conforter le scénario d'une hausse des taux de la banque centrale américaine (Fed) en décembre.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait à 4,96 % contre 4,91 % lundi en clôture.

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