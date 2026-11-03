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Apollo-Hausse des actifs avec la demande en investissements alternatifs
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 15:33

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Logo d'Apollo Global Management dans leurs bureaux à Tokyo

Logo d'Apollo Global Management dans leurs bureaux à Tokyo

Apollo Global Management a enregistré ‌53 milliards de dollars (47,36 milliards d'euros) d'entrées de capitaux au troisième trimestre, ​portant le total des actifs sous gestion à 1.070 milliards de dollars, tandis que les revenus liés aux commissions ont atteint un niveau record, ​les investisseurs continuant à injecter des capitaux dans les placements alternatifs.

Les revenus liés aux commissions ont ​progressé de 23%, portés par un ⁠chiffre d’affaires trimestriel record lié aux commissions et par une augmentation ‌des marges. Les actifs sous gestion ont augmenté de 18% par rapport à l’année précédente.

La société new-yorkaise a enregistré un ​résultat net ajusté, hors ‌éléments exceptionnels, de 2,15 dollars par action au cours ⁠du trimestre clos le 30 septembre, contre 2,14 dollars par action l’année précédente. Le déploiement brut de capitaux a progressé d’environ 18% au troisième ⁠trimestre.

Les montages de ‌dossiers, portés par l’existence d’opportunités d’investissement et de crédit attractives, ⁠se sont élevés à 114 milliards de dollars, soit une hausse ‌de 52% par rapport à la même période de l’année ⁠précédente.

Cet afflux constant de capitaux a permis aux principaux gestionnaires ⁠d’actifs alternatifs d’augmenter ‌leurs fonds et leurs actifs sous gestion, même si des interrogations persistent ​quant à la liquidité et au ‌rythme des opérations.

Marc Rowan, directeur général d’Apollo, s’est engagé à renforcer la transparence et la liquidité des ​actifs privés, alors que leurs valorisations font l’objet d’un examen minutieux dans l’ensemble du secteur.

L'action Apollo a reculé de 17,5% en ⁠2026. Les titres des gestionnaires d'actifs alternatifs ont chuté à Wall Street en début d'année, le secteur du crédit privé ayant subi une vague de ventes massives à la suite d’une forte augmentation des retraits des investisseurs de leurs fonds.

(Rédigé par Pritam Biswas à Bangalore; Version française Rihab Latrache, ​édité par Augustin Turpin)

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