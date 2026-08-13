Les cours des différentes qualités de brut de la mer du Nord reculent en raison de la baisse des offres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les différentiels du brut de la mer du Nord et du WTI Midland américain ont baissé jeudi, les vendeurs ayant revu leurs niveaux d'offre à la baisse.

PLATTS WINDOW

Les indications sont exprimées en «franco à bord» (FOB), sauf mention contraire (coût, assurance et fret ou livraison sur lieu).

* « Aucune transaction n’a été conclue », a déclaré un trader.

* WTI Midland: Equinor a proposé, pour la période du 26 au 30 août, un prix correspondant au Brent daté majoré de 4,80 dollars CIF Rotterdam, en baisse par rapport à l’offre de mercredi et équivalent à environ le Brent daté majoré de 3,20 dollars FOB, selon les calculs de Reuters.

* Forties: CNOOC a proposé, pour la période du 8 au 10 septembre, un prix égal au Brent daté majoré de 3,70 $.

* Ekofisk: Conoco a proposé, pour la période du 10 au 12 septembre, un prix correspondant au Brent daté majoré de 5,25 dollars.