Les contrats à terme de Wall Street reculent, la hausse des cours du pétrole et des taux d'intérêt pesant sur le moral des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour consulter le blog en direct de Reuters consacré aux marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou saisissez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.)

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,78%, S&P -0,4%, Nasdaq -0,57%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé jeudi, sous la pression des craintes inflationnistes alors que le prix du pétrole bondissait de près de 4% et que les rendements des bons du Trésor augmentaient, tandis que les fabricants de puces électroniques faisaient l'objet d'une nouvelle vague de critiques malgré les prévisions optimistes de Samsung .

Le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS a annoncé un bénéfice trimestriel record de 80,2 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes, mais son action a clôturé en légère baisse.

Ces résultats n’ont toutefois pas stimulé les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs, soulignant les doutes quant à l’essor de l’intelligence artificielle. Nvidia NVDA.O a reculé de 0,6% en pré-ouverture, Broadcom AVGO.O a perdu 1,4% et Micron Technology MU.O a chuté de 1,2%.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté mercredi que Broadcom s’apprêtait à lever 50 milliards de dollars pour financer OpenAI, tandis qu’Oracle ORCL.N cherchait également à lever un montant non précisé, ce qui a ravivé les craintes que les émissions massives de dette par les entreprises technologiques n’intensifient la concurrence pour les capitaux.

Un rebond des rendements des bons du Trésor et des cours du pétrole a fait chuter le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , qui avaient atteint des sommets historiques la veille, tandis que le Dow Jones a mis fin à une série de quatre jours de hausse consécutifs.

Le climat de morosité a persisté jeudi, le Brent LCOc1 bondissant de plus de 4% dans le sillage des attaques contre des navires dans le golfe Persique et le détroit d’Ormuz, tandis que les États-Unis réduisaient leur production alors qu’un ouragan menaçait les installations offshore. O/R

Le regain d’inquiétudes liées à l’inflation a poussé les rendements des bons du Trésor à la hausse, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR grimpant à 5,34%, bien qu’il soit resté en deçà des plus hauts atteints plus tôt dans la séance.

À 6 h 14 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 399 points, soit 0,78%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 31,5 points, soit 0,4%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 cédaient 180,25 points, soit 0,57%.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a laissé entrevoir une possible pause lors de la prochaine réunion de la banque centrale. De nouvelles hausses des taux seraient probablement nécessaires pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% fixé par la Fed, mais il existe une « flexibilité » quant au rythme de ces hausses, a-t-il déclaré plus tôt dans la journée.

Les opérateurs s'attendent largement à ce que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion d'octobre, mais une hausse en décembre reste d'actualité, selon le CME FedWatch.

Wolfspeed WOLF.N a fait figure d’exception parmi les fabricants de puces , s’envolant de 16,6% après avoir obtenu un engagement de prêt conditionnel de 1,5 milliard de dollars du ministère américain de la Défense pour développer la production nationale de matériaux en carbure de silicium et de dispositifs de puissance.

Applied Digital APLD.O a progressé de 3,5% après que le chiffre d’affaires du premier trimestre de ce fournisseur de centres de données a plus que quadruplé pour atteindre 341,9 millions de dollars.