PepsiCo revoit à la baisse de ses prévisions, annonce de nouvelles réductions des coûts

Des bouteilles de Pepsi

PepsiCo a annoncé jeudi ‌son intention de mettre en œuvre de nouvelles mesures de réduction ​des coûts après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel récurrent, en raison d'une demande atone pour ses snacks ​et ses boissons en Amérique du Nord et de la hausse des coûts des ​matières premières.

Tous les géants américains de ⁠biens de grande consommation - PepsiCo mais ausssi General Mills, McCormick ‌et Conagra Brands - évoluent dans un contexte difficile.

D'une part, la flambée des coûts des matières premières pèse sur ​leurs marges et, d'autre ‌part, la prudence des consommateurs, en raison notamment ⁠de la hausse des prix de l'essence, freine la demande.

"De nouvelles mesures structurelles de réduction des coûts sont en cours d'identification et ⁠seront mises en ‌œuvre dans les mois à venir afin de contribuer ⁠au financement d'investissements visant à accélérer la croissance organique du ‌chiffre d'affaires et à atténuer les effets de l'inflation ⁠liée à la hausse des coûts des intrants", ⁠a déclaré le ‌PDG Ramon Laguarta dans un communiqué.

L'action de la société progressait d'environ ​1% lors des échanges avant l'ouverture ‌de la Bourse.

La société prévoit que le bénéfice par action de base de l’exercice ​2026, après ajustement des fluctuations de change, augmentera de 1% à 2%, contre une prévision précédente tablant sur une ⁠hausse comprise entre 4% et 6% (dans le bas de la fourchette).

Elle prévoit également une hausse du chiffre d'affaires organique annuel d'environ 3%, contre une première estimation d'une fourchette comprise entre 2% et 4%.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Benoit Van Overstraeten)