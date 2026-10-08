La BCE devrait laisser ses taux inchangés en octobre et les relever en décembre

BCE-1 (Crédits: BCE)

La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir son taux de dépôt à 2,50% ce mois-ci, mais le relever de 25 points de base en décembre face à une inflation dépassant largement sa cible de 2%, selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes.

Les rendements de la dette souveraine ont considérablement augmenté ces dernières semaines à l'échelle mondiale, ce qui reflète des anticipations d'inflation plus élevées, mais aussi des inquiétudes concernant la situation budgétaire de pays comme la France.

Cependant, malgré une inflation de 3,8% en septembre, la crainte que la hausse des coûts de financement ne nuise à la croissance, a conduit les responsables de la politique monétaire a plaider en faveur de ce que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a qualifié de "réponse mesurée".

À ce jour, rien n'indique clairement que la hausse des prix de l'énergie, provoquée par la guerre au Moyen-Orient, se répercute sur le reste des prix, ce qui constituerait le facteur déclencheur de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Sur les 73 économistes interrogés par Reuters du 5 au 8 octobre, tous sauf trois s'attendent à ce que la BCE maintienne son taux de dépôt inchangé le 29 octobre prochain, en ligne avec les anticipations du marché.

La banque centrale a relevé ses taux deux fois cette année, en juin et en septembre.

Cependant, une majorité de près de 90% des économistes, soit 64 sur 73, anticipent désormais un nouveau relèvement en décembre, un net revirement par rapport aux plus de 90% qui s'attendaient à un statu quo, selon le sondage du mois dernier.

"Compte tenu des incertitudes, la BCE devrait maintenir sa trajectoire actuelle d'ajustement trimestriel, ce qui devrait nous conduire à une nouvelle hausse en décembre (...) Le principal risque est qu'il y ait en réalité une hausse supplémentaire, peut-être en mars", déclare Jens Eisenschmidt, chef économiste pour l'Europe chez Morgan Stanley.

Par ailleurs, 40 économistes sur un total de 70 prévoient que le taux de dépôt atteindra un maximum de 2,75%.

Plus d'un tiers d'entre eux, soit 24, s'attendent toutefois à ce qu'il s'établisse à 3%, contre seulement deux le mois dernier.

Les marchés anticipent actuellement près de trois hausses de taux d'ici fin 2027.

"Je ne suis pas vraiment convaincu qu'il atteigne 2,75% et qu'il s'y maintienne", dit Jens Eisenschmidt.

L'inflation devrait s'élever en moyenne à 3,7% ce trimestre, contre 3,3% au troisième trimestre, soit un niveau supérieur aux 3,3% prévus le mois dernier, selon le sondage.

Elle s'établira en moyenne à 3,0% cette année et à 2,6% en 2027, contre 2,9% et 2,3% prévus le mois dernier.

"L'un des principaux arguments contre une hausse en octobre pourrait être que les taux du marché ont sensiblement augmenté et font en partie le travail à la place de la BCE", souligne Anatoli Annenkov, économiste chez Société Générale.

(Reportage Indradip Ghosh ; sondage réalisé par Mumal Rathore ; version française Diana Mandia; édité par Benoit Van Overstraeten)