Les compagnies pétrolières signent des accords au Venezuela, mais les retards persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marianna Parraga et Deisy Buitrago

Les autorités vénézuéliennes et les dirigeants du secteur pétrolier ont poursuivi la migration de dizaines de coentreprises vers les nouvelles conditions approuvées dans le cadre d’une vaste réforme gouvernementale, mais des retards persistent dans la finalisation des accords nécessaires pour donner le feu vert aux projets, ont indiqué quatre sources impliquées dans les préparatifs.

Le ministère vénézuélien du Pétrole avait fixé au 28 juillet la date butoir pour achever la migration de tous les projets existants, mais les nombreux permis et accords liés aux contrats principaux ont créé des obstacles. Parmi les exigences figure notamment un taux de redevance pondéré clé, introduit pour les projets combinant des gisements pétroliers matures existants et de nouveaux gisements inexploités. Il existe également un régime fiscal complexe qui varie en fonction du type de projet. Des dirigeants sont arrivés au Venezuela dès que les vols l’ont permis, après les deux séismes du mois dernier, afin de participer aux négociations visant à conclure des contrats modifiés ou à signer de nouveaux accords pour les entreprises souhaitant revenir dans le pays ou s’y implanter pour la première fois. Les autorités vénézuéliennes n’ont pas annoncé de prolongation officielle du délai pour mener à bien cette migration, mais elles indiquent aux entreprises qu’une certaine souplesse est prévue pour signer des accords complémentaires après les contrats principaux, selon ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat. Les organisations professionnelles représentant les entreprises et les sous-traitants étrangers ont demandé une prolongation officielle du délai au début du mois. Le ministère du Pétrole ne l’a pas accordée, arguant que la plupart des coentreprises avaient progressé dans les négociations sur les contrats principaux. La loi de réforme du secteur des hydrocarbures, adoptée fin janvier, prévoyait un délai de 180 jours pour la migration des projets. De nombreuses entreprises, dont l’italienne Eni ENI.MI , ont préféré signer des accords de partage de production pour de nouveaux gisements pétroliers, plutôt que de créer des coentreprises, afin de réduire les formalités administratives ou de travailler selon des conditions plus souples.

D’autres craignent que leurs projets ne soient finalement révoqués et proposés à de nouvelles entreprises, en raison de désaccords concernant la dette en suspens et la mise en œuvre des plans d’investissement antérieurs. Il n’y a pas de date limite pour que de nouvelles entreprises signent de nouveaux contrats, mais Caracas et Washington font pression sur les entreprises pour qu’elles s’engagent à investir. Le gouvernement américain promeut un plan de reconstruction de 100 milliards de dollars pour le secteur énergétique vénézuélien, à la suite de la capture du président Nicolas Maduro par l’armée américaine et du soutien apporté par Washington au gouvernement intérimaire de la présidente par intérim Delcy Rodriguez.