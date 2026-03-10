Les compagnies aériennes augmentent le prix des billets alors que la guerre en Iran fait grimper le prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Air New Zealand augmente ses tarifs et suspend ses perspectives

* Qantas étudie les possibilités de redéploiement de ses capacités vers l'Europe

* Les actions des compagnies aériennes se stabilisent après leur récente chute

* Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre

* Finnair met en garde contre les risques liés à la disponibilité du carburant en cas de conflit prolongé

(Mise à jour avec les commentaires de SAS, Finnair, analyse, actions des compagnies aériennes européennes, ajoute des graphiques) par Shivangi Lahiri et Sameer Manekar

La compagnie australienne Qantas Airways

QAN.AX , la compagnie scandinave SAS et Air New Zealand

AIR.NZ ont annoncé une hausse de leurs tarifs aériens mardi, en raison d'une brusque augmentation du prix du carburant causée par le conflit au Moyen-Orient . Les prix du kérosène, qui se situaient autour de 85 à 90 dollars le baril avant les frappes américano-israéliennes sur l'Iran , sont montés en flèche pour atteindre entre 150 et 200 dollars le baril ces derniers jours, a déclaré la compagnie nationale néo-zélandaise, qui a suspendu ses perspectives financières pour 2026 en raison de l'incertitude liée au conflit. La guerre, qui a perturbé le transport maritime via la route d'exportation de pétrole la plus vitale au monde, a fait exploser les prix du pétrole, bouleversant les voyages dans le monde entier, faisant grimper en flèche les billets d'avion sur certains itinéraires, et suscitant la crainte d'un profond ralentissement des voyages qui pourrait entraîner une immobilisation généralisée des avions au sol .

"Des augmentations de cette ampleur nous obligent à réagir afin de maintenir des opérations stables et fiables", a déclaré un porte-parole de SAS à Reuters, ajoutant que la compagnie avait mis en œuvre un "ajustement temporaire des prix".

La plus grande compagnie aérienne scandinave a déclaré l'année dernière qu'elle avait temporairement ajusté sa politique de couverture du carburant en raison des conditions incertaines du marché et qu'elle n'avait pas couvert sa consommation de carburant pour les 12 mois suivants. Alors que plusieurs compagnies aériennes asiatiques et européennes, dont Lufthansa et Ryanair, ont mis en place des couvertures pétrolières, garantissant une partie de leur approvisionnement en carburant à des prix fixes, Finnair a prévenu que même la disponibilité du carburant pourrait être menacée si le conflit s'éternisait. Kuwait , un important exportateur de carburéacteur vers le nord-ouest de l'Europe, a été confronté à des réductions de production.

"Une crise prolongée pourrait affecter non seulement le prix du carburant, mais aussi sa disponibilité, au moins temporairement", a déclaré un porte-parole de Finnair, ajoutant que cela ne s'était pas encore produit. La compagnie a couvert plus de 80 % de ses achats de carburant au premier trimestre.

CHAOS DANS L'ESPACE AÉRIEN AU MOYEN-ORIENT

Soulignant le chaos de l'espace aérien au Moyen-Orient, des avions arrivant à Dubaï ont été brièvement placés en attente mardi en raison d'une attaque potentielle de missiles, a déclaré le service de suivi des vols Flightradar24 sur X. Les avions ont finalement atterri.

Qantas a déclaré qu'en plus d'augmenter les tarifs internationaux, elle étudiait les possibilités de redéployer la capacité vers l'Europe, car les compagnies aériennes et les passagers cherchent à éviter les perturbations au Moyen-Orient, où les tirs de drones et de missiles ont réduit les vols. Les tarifs aériens ont grimpé en flèche sur les routes Asie-Europe en raison des fermetures d'espace aérien et des contraintes de capacité, et Cathay Pacific Airways 0293.HK de Hong Kong a déclaré mardi qu'elle ajouterait des vols supplémentaires vers Londres et Zurich en mars.

Air New Zealand a déclaré qu'elle avait augmenté les tarifs économiques aller simple de 10 dollars néo-zélandais (6 dollars) sur les liaisons intérieures, de 20 dollars néo-zélandais sur les liaisons internationales court-courriers et de 90 dollars néo-zélandais sur les liaisons long-courriers, avec d'autres ajustements de prix et d'horaires possibles si les coûts du kérosène restent élevés.

Hong Kong Airlines a indiqué sur son site web qu'elle augmenterait ses surcharges carburant de 35,2 % à partir de jeudi, l'augmentation la plus forte concernant les vols entre Hong Kong et les Maldives, le Bangladesh et le Népal.

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES SE STABILISENT APRÈS LA CHUTE DES COURS

Certains titres de compagnies aériennes ont augmenté et les prix du pétrole ont chuté à environ 90 dollars le baril mardi, contre un sommet de 119 dollars lundi, après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la guerre pourrait être bientôt terminée.

À l'ouverture des marchés en Europe, les actions des compagnies aériennes étaient en hausse de 4 à 7 %. En Asie, les actions des compagnies aériennes ont montré des signes de stabilisation, avec Qantas clôturant en hausse de 0,5%, Korean Air Lines 003490.KS augmentant de 3% et Cathay Pacific

0293.HK en hausse de 3,6%. Toutes ces compagnies avaient enregistré de fortes baisses lundi.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre, représentant généralement un cinquième à un quart des dépenses d'exploitation.

LES CONFLITS RÉDUISENT L'ESPACE AÉRIEN DISPONIBLE

Outre les coûts élevés du carburant, le rétrécissement de l'espace aérien menace également de faire dérailler l'industrie mondiale du voyage, car les pilotes se déroutent pour éviter le conflit au Moyen-Orient et la capacité sur les itinéraires populaires se remplit. Selon Cirium, Emirates, Qatar Airways et Etihad représentent ensemble environ un tiers du trafic de passagers entre l'Europe et l'Asie et transportent plus de la moitié des passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines du Pacifique.

Les compagnies aériennes européennes ont déjà dû faire face à la pénurie d'espace aérien créée par la guerre en Ukraine, et nombre d'entre elles évitent l'espace aérien russe et empruntent des itinéraires internationaux plus longs. Aujourd'hui, avec un espace aérien encore plus réduit, elles affirment que leur activité est devenue encore plus difficile.

(1 $ = 7,8236 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 31,7400 bahts)

(1 $ = 1,6892 dollar néo-zélandais)