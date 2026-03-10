Prise de bénéfice en vue à Wall Street, l'Europe profite de la baisse du pétrole

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en baisse mardi à l'ouverture après son rebond de ‌la veille, tandis que les Bourses européennes profitent à leur tour, à mi-séance, des déclarations lundi soir du président américain Donald Trump sur une fin prochaine de la guerre en Iran.

Les futures ​sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,35% pour le Dow Jones, de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,25% pour le Nasdaq au lendemain du rebond des marchés américains, qui pourraient subir des prises de bénéfice.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,23% à 8.012,43 points vers 12h20 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,86% ​et à Londres, le FTSE prend 1,20%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 1,42% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,88%. Le Stoxx 600 dont pratiquement tous les grands secteurs sont dans le vert, notamment les ressources de base (+3,19%), la finance (+2,33%) et ​l'industrie (+2,05%), avance de 1,51%

La guerre au Moyen-Orient est "pratiquement terminée", a assuré Donald Trump, provoquant un ⁠soulagement temporaire sur les marchés pétroliers et financiers, malgré la poursuite des combats alors que le conflit est entré mardi dans son onzième jour.

La tendance, pour l'heure, est à ‌la prise de risque, comme en témoigne le repli de l'indice de la volatilité à Wall Street, retombé sous la barre des 25 points, et celui de l'EuroStoxx 50, qui cède plus de 11% mardi à environ 27 points.

Pour certains analystes, à l'image d'Alessandro Fugnoli, stratège chez Kairos, les marchés ​restent cependant fondamentalement tiraillés entre l'espoir d'une fin rapide du conflit iranien ‌et le risque qu'il s'éternise.

"Dans des périodes comme celle-ci – et elles ne manqueront pas de se reproduire d'un conflit à l'autre ⁠dans le monde instable d'aujourd'hui – il est plus judicieux de constituer un portefeuille adapté à la fois à la paix et à la guerre, un portefeuille capable de résister aux périodes difficiles et de rester performant lorsque la situation s'améliorera", a-t-il déclaré.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Oracle prend 2% en avant-Bourse en amont de la publication de ses résultats trimestriels prévus après la ⁠clôture, les opérateurs attendant surtout de connaître ‌le niveau des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) financées par la dette du spécialiste des bases de données.

La baisse des prix de l'énergie tire les ⁠compagnies aériennes American Airlines et Delta qui avancent d'environ 1% chacune dans les échanges en avant-Bourse, tandis que dans le secteur pétrolier Occidental perd 2,5% et Conocophillips et Exxon Mobil sont attendus ‌dans le rouge à l'ouverture.

VALEURS EN EUROPE

En Europe, les actions des sociétés du transport et des loisirs, fortement pénalisées par la récente flambée des prix du pétrole, ⁠sont également recherchées: EasyJet, Lufthansa, Carnival et TUI montent de 4% à 6%. À l'inverse, les valeurs pétrolières comme Equinor, BP , ⁠Shell et Eni reculent de 2,4% à 5,7%.

Dans ‌l'actualité des entreprises, Renault a présenté mardi son nouveau plan stratégique et a dit viser une augmentation de 23% de ses volumes de vente d'ici 2030. Le titre du groupe au losange ​est dans le vert.

Son concurrent Volkswagen avance de 2,18% après avoir annoncé anticiper une légère reprise de ‌sa marge en 2026.

Hugo Boss gagne 1,93% après avoir dépassé sa prévision de bénéfice pour l'exercice 2025.

TAUX

Les rendements obligataires souverains à court terme en zone euro et aux Etats-Unis reculent mardi en réaction aux propos de Donald ​Trump sur la fin imminente de la guerre en Iran.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est quasiment stable, à 2,85%, tandis que le deux ans cède 4,5 points de base, à 2,28%, après avoir atteint la veille un sommet de 19 mois. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans ne varie pratiquement pas, s'affichant à 4,13%, tandis que ⁠le deux ans US2YT=RR abandonne près de deux points, à 3,57%.

CHANGES

Le dollar perd 0,45% face à un panier de devises internationales, pénalisé par la perspective d'une détente dans la guerre en Iran.

L'euro recule de 0,09%, à 1,1624 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3433 dollar (-0,01%).

Le bitcoin grimpe de 2,11%, à 70.460,76 dollars, dans un contexte d'appétit pour le risque.

PÉTROLE

Les cours du pétrole chutent mardi après avoir atteint un sommet de plus de trois ans la veille, Donald Trump prévoyant une désescalade au Moyen-Orient, ce qui atténue les craintes concernant une prolongation des perturbations dans l'approvisionnement en brut.

Le Brent reflue de 5,6% à 93,40 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 4,63% à 90,52 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)