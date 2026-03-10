Un tribunal néerlandais confirme la décision obligeant Meta à proposer des flux chronologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel néerlandaise a confirmé mardi une décision rendue en octobre exigeant que Meta Platforms META.O permette aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram aux Pays-Bas d'afficher les posts chronologiquement, plutôt que par le biais de flux basés sur le profilage.

Le groupe de défense des droits numériques Bits of Freedom, à l'origine de l'affaire, avait fait valoir, à l'approche d'une élection nationale, que le débat public était compromis lorsque les utilisateurs ne pouvaient pas savoir avec certitude quels messages ils voyaient et pourquoi.

Le tribunal de première instance avait estimé que certains éléments de la conception des deux plateformes n'étaient pas conformes à la loi sur les services numériques de l'Union européenne.

Meta, qui s'est conformée à la décision préliminaire du tribunal, a déclaré qu'elle allait maintenant la contester dans le cadre d'une procédure "à grande échelle". Nous sommes confiants dans notre respect de la loi sur les services numériques", a déclaré un porte-parole.

Bits of Freedom s'est félicité de cette décision. Sa directrice générale, Evelyn Austin, a déclaré que, bien que la décision ne s'applique qu'aux utilisateurs néerlandais, elle espérait qu'elle finirait par s'appliquer à l'ensemble de l'Europe. "Nous continuerons à faire pression en ce sens", a-t-elle déclaré.