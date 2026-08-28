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Les Bourses européennes terminent dans le vert
information fournie par AFP 28/08/2026 à 18:00
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CAC 40 au siège d'Euronext le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

CAC 40 au siège d'Euronext le 27 avril 2018 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés d'actions européens ont terminé en hausse vendredi et même à des niveaux records à Francfort, malgré un discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) sévère face à l'inflation.

La Bourse de Paris a gagné 0,98%, Londres 0,29% et Milan 0,67%. Francfort a terminé en hausse de 0,77% à 26.569,99 points, un sommet en clôture, après avoir touché un nouveau record en séance à 26.618,74 points.

Euronext CAC40

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