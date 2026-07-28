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Les bénéfices d'EssilorLuxottica dépassent les prévisions ; les lunettes dotées d'IA et les produits destinés à la myopie stimulent la croissance du chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 18:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le chiffre d'affaires, les actions, le contexte et les éléments d'information à partir du paragraphe 5)

Le fabricant franco-italien de lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA a annoncé mardi une hausse de 15 % de son résultat d'exploitation ajusté au premier semestre, dépassant largement les attentes des analystes, tandis que la croissance du chiffre d'affaires a été portée par la forte demande de lunettes dotées d'intelligence artificielle et de produits de sa gamme dédiée à la gestion de la myopie.

Le fabricant de Ray-Ban a réalisé un résultat d'exploitation ajusté de 2,75 milliards d'euros (3,13 milliards de dollars) au cours du semestre clos le 30 juin, contre un consensus des analystes de Visible Alpha établi à 2,46 milliards d'euros. La société n’a pas fourni d’explication détaillée concernant ces résultats meilleurs que prévu. Ces dernières semaines, cependant, certaines entreprises européennes, dont Philips PHG.AS , ont annoncé des marges supérieures aux attentes du marché, bénéficiant en partie de remboursements liés aux droits de douane américains.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 8,7 % à taux de change constant, soutenu par un quasi-doublement des ventes de lunettes dotées d’IA produites en partenariat avec Meta META.O et par une hausse de 24 % du chiffre d’affaires de la gamme de produits destinés à la myopie sur la même période.

La société a indiqué que son activité principale de lunetterie et de soins oculaires, qui représente la grande majorité de son chiffre d’affaires, a enregistré une croissance à un chiffre dans la moyenne au cours de cette période.

Le chiffre d’affaires s’est établi à 7,7 milliards d’euros, soit un peu en deçà des prévisions des analystes qui tablaient sur 7,8 milliards d’euros, selon le consensus de Visible Alpha.

Le cours de l’action du groupe a presque diminué de moitié par rapport à son plus haut niveau atteint mi-novembre, sur fond d’inquiétudes concernant les perspectives des lunettes connectées, de préoccupations liées à la rentabilité et d’incertitudes chez l’actionnaire principal Delfin.

Fin juin, les deux sociétés ont dévoilé une nouvelle gamme de lunettes connectées dotées d’IA à prix réduit, à partir de 299 dollars. Les nouveaux modèles seront fabriqués en dehors des sites d’EssilorLuxottica.

La société a confirmé les perspectives à moyen terme qu’elle avait présentées plus tôt dans l’année.

(1 dollar = 0,8774 euro)

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