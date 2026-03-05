Les banques de la zone euro sont confrontées à de multiples menaces liées à la guerre en Iran, selon le superviseur de la BCE

Les banques de la zone euro ne sont confrontées qu'à un impact direct limité de la guerre en Iran, mais le plus grand danger réside dans la manière dont une économie affaiblie pourrait se répercuter sur les bilans des prêteurs, a déclaré à Reuters un haut responsable de la Banque centrale européenne. Dans une vaste interview , Pedro Machado a abordé des préoccupations allant des tensions au Moyen-Orient au récent vacillement des marchés privés, tout en avertissant que l'essor des opérations de titrisation complexes

méritait un examen plus approfondi. La menace d'un conflit plus large au Moyen-Orient a avivé les craintes d'une nouvelle poussée inflationniste et a renouvelé la pression sur la croissance dans la zone euro, qui dépend des fournisseurs du Golfe pour une partie de son gaz et des routes du canal de Suez pour les marchandises asiatiques.

Machado, l'un des principaux organes de surveillance des banques de la BCE, a déclaré que l'exposition directe des banques de la zone euro à l'Iran et à Israël était faible par rapport à leur capacité à absorber les pertes, soit 0,7 % des fonds propres de base pour les actifs, tels que les prêts, et 0,6 % pour les passifs, tels que les obligations bancaires.

"Même si l'on inclut les pays voisins, les expositions sont assez limitées, représentant un peu moins de 1 % du total des actifs des entités supervisées", a-t-il déclaré lors d'une interview.

Les grandes banques de la zone euro ont des actifs d'une valeur de 27,8 trillions d'euros (32,32 trillions de dollars), selon les dernières données de la BCE, ce qui signifie que 1 % de ces actifs représenterait 278 milliards d'euros.

Machado n'a pas quantifié l'exposition des banques individuelles, conformément à la politique de communication de la BCE.

Le risque le plus important, a-t-il ajouté, réside dans une nouvelle hausse des prix de l'énergie qui alimenterait l'inflation et, en fin de compte, un ralentissement qui pèserait sur les emprunteurs.

"À long terme, si les prix de l'énergie augmentent, nous pourrions avoir un pic d'inflation avec des impacts potentiels de récession en termes d'activité économique", a déclaré Machado. "Et cela se traduit par un impact potentiel sur le chômage, qui est une variable très importante pour les banques."

LES BANQUES PARALLÈLES EN LIGNE DE MIRE Machado a minimisé l'importance pour les prêteurs européens des récentes turbulences dans le secteur du crédit privé aux États-Unis - plus récemment au sein du fonds phare de Blackstone

BX.N - en déclarant qu'il n'avait vu "aucune preuve particulière" de retombées.

Il a toutefois indiqué que la BCE se concentrait davantage sur les titrisations synthétiques, dans lesquelles les banques transfèrent les risques de leurs portefeuilles à des investisseurs extérieurs en utilisant des produits dérivés ou des garanties. Les autorités de surveillance veulent s'assurer que le risque ne revient pas en boomerang dans le système bancaire par des canaux de financement indirects.

"Nous avons l'intention de collecter des informations individuelles sur ces transactions afin d'essayer d'avoir une vision beaucoup plus globale de celles-ci, à la fois en termes de volume mais aussi en termes d'exposition potentielle par des voies détournées", a-t-il déclaré.

Les transactions synthétiques de transfert de risque sont en plein essor: elles ont augmenté de 85 % au premier semestre 2025 par rapport à l'année précédente, grâce aux modifications apportées à la réglementation. (1 dollar = 0,8602 euro)