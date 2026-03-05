 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 11:21

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC :

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a lancé un site web pour vendre certains de ses médicaments directement aux patients américains qui n'ont pas d'assurance ou qui paient leurs médicaments de leur poche.

* MORGAN STANLEY MS.N a licencié environ 3% de ses effectifs, soit environ 2.500 employés, dans toutes ses divisions, a déclaré mercredi à Reuters une personne proche du dossier.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO.N a annoncé mercredi des prévisions de ventes annuelles supérieures aux estimations, misant sur la demande tirée par le marketing pour ses vêtements et accessoires auprès des acheteurs aisés, malgré la persistance des pressions liées aux droits d'importation aux États-Unis.

* BROADCOM AVGO.O a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires lié aux puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine, signe d'une demande croissante pour les puces personnalisées sur un marché dominé par Nvidia.

* EXXON MOBIL XOM.N s'apprête à expédier au moins 300.000 barils d'essence depuis la côte américaine du golfe du Mexique afin de couvrir ses propres besoins d'importation en Australie, une première pour le géant pétrolier, ont déclaré quatre sources proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O a cessé la production de ses puces d'intelligence artificielle les plus avancées, connues sous le nom de puces H200, destinées au marché chinois, a rapporté jeudi le Financial Times.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
22,440 USD NYSE +0,90%
BROADCOM
317,5300 USD NASDAQ +1,18%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 739,41 Pts Index Ex -0,34%
EXXON MOBIL
149,780 USD NYSE -1,35%
Gaz naturel
2,92 USD NYMEX 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
245,220 USD NYSE -0,64%
MORGAN STANLEY
167,490 USD NYSE +0,93%
NASDAQ Composite
22 807,48 Pts Index Ex +1,29%
NVIDIA
183,0400 USD NASDAQ +1,66%
Pétrole Brent
83,33 USD Ice Europ +0,91%
Pétrole WTI
76,81 USD Ice Europ +1,03%
S&P 500 INDEX
6 869,50 Pts CBOE +0,78%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

