Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,08% pour le Nasdaq .IXIC :

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a lancé un site web pour vendre certains de ses médicaments directement aux patients américains qui n'ont pas d'assurance ou qui paient leurs médicaments de leur poche.

* MORGAN STANLEY MS.N a licencié environ 3% de ses effectifs, soit environ 2.500 employés, dans toutes ses divisions, a déclaré mercredi à Reuters une personne proche du dossier.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO.N a annoncé mercredi des prévisions de ventes annuelles supérieures aux estimations, misant sur la demande tirée par le marketing pour ses vêtements et accessoires auprès des acheteurs aisés, malgré la persistance des pressions liées aux droits d'importation aux États-Unis.

* BROADCOM AVGO.O a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires lié aux puces d'intelligence artificielle dépasserait les 100 milliards de dollars l'année prochaine, signe d'une demande croissante pour les puces personnalisées sur un marché dominé par Nvidia.

* EXXON MOBIL XOM.N s'apprête à expédier au moins 300.000 barils d'essence depuis la côte américaine du golfe du Mexique afin de couvrir ses propres besoins d'importation en Australie, une première pour le géant pétrolier, ont déclaré quatre sources proches du dossier.

* NVIDIA NVDA.O a cessé la production de ses puces d'intelligence artificielle les plus avancées, connues sous le nom de puces H200, destinées au marché chinois, a rapporté jeudi le Financial Times.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)