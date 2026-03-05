 Aller au contenu principal
Morgan Stanley voit désormais les taux de la BCE inchangés en 2026
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 11:45

Vue du bâtiment de la Banque centrale européenne (BCE)

La société de ‌courtage américaine Morgan Stanley prévoit jeudi à son ​tour que la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés tout au long de cette année, ​invoquant les risques d'inflation liés au conflit en cours au Moyen-Orient.

Le ​courtier avait précédemment tablé sur ⁠deux baisses de taux de la part ‌de Francfort en juin et septembre 2026, mais il s'attend désormais à ce que ​la banque centrale ‌ne procède à ces réductions qu'en 2027.

BofA ⁠Global Research a également fait marche arrière le mois dernier et ne prévoit plus de baisse des ⁠coûts d'emprunt ‌en 2026.

Les marchés financiers mondiaux ont été ⁠secoués cette semaine par la guerre entre ‌les États-Unis et l'Iran, qui s'étend au ⁠Moyen-Orient et attise les craintes d'un choc ⁠pétrolier, d'un rebond ‌de l'inflation et d'une conjoncture économique incertaine.

"Compte tenu ​de la récente hausse ‌des prix de l'énergie, l'inflation dans la zone euro devrait revenir au-dessus ​de l'objectif de la BCE pour le reste de l'année", écrivent les analystes de ⁠Morgan Stanley dans une note.

"Pour 2027, l'inflation pourrait retomber en dessous de l'objectif, mais cela suppose une normalisation rapide du marché de l'énergie", ajoutent-ils.

(Rédigé par Kanchana Chakravarty à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité ​par Sophie Louet)

Banques centrales
BCE
1 commentaire

  • 11:48

    immobilisme dans tous les domaines est la marque de fabrique de l europe de bruxelles

Signaler le commentaire

