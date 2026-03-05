Morgan Stanley voit désormais les taux de la BCE inchangés en 2026

Vue du bâtiment de la Banque centrale européenne (BCE)
La société de courtage américaine Morgan Stanley prévoit jeudi à son tour que la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés tout au long de cette année, invoquant les risques d'inflation liés au conflit en cours au Moyen-Orient.
Le courtier avait précédemment tablé sur deux baisses de taux de la part de Francfort en juin et septembre 2026, mais il s'attend désormais à ce que la banque centrale ne procède à ces réductions qu'en 2027.
BofA Global Research a également fait marche arrière le mois dernier et ne prévoit plus de baisse des coûts d'emprunt en 2026.
Les marchés financiers mondiaux ont été secoués cette semaine par la guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui s'étend au Moyen-Orient et attise les craintes d'un choc pétrolier, d'un rebond de l'inflation et d'une conjoncture économique incertaine.
"Compte tenu de la récente hausse des prix de l'énergie, l'inflation dans la zone euro devrait revenir au-dessus de l'objectif de la BCE pour le reste de l'année", écrivent les analystes de Morgan Stanley dans une note.
"Pour 2027, l'inflation pourrait retomber en dessous de l'objectif, mais cela suppose une normalisation rapide du marché de l'énergie", ajoutent-ils.
(Rédigé par Kanchana Chakravarty à Bangalore ; version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)
