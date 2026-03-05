Zone euro: Baisse surprise des ventes au détail en janvier

Un couple sort d'un magasin Hermès à Paris avec des sacs à provisions Hermès
Les ventes au détail dans la zone euro ont diminué de façon inattendue sur un mois en janvier, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
Les ventes au détail dans les pays partageant l'euro ont baissé de 0,1% en janvier sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient +0,3%, après +0,2% en décembre (révisé de -0,5%).
Sur un an, les ventes au détail ont progressé de 2,0% en janvier, contre +1,8%% le mois précédent (révisé de +1,3%) et un consensus à +1,7%.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
