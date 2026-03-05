 Aller au contenu principal
Zone euro: Baisse surprise des ventes au détail en janvier
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 11:48

Un couple sort d'un magasin Hermès à Paris avec des sacs à provisions Hermès

‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont diminué de ​façon inattendue sur un ​mois en janvier, ⁠selon les données ‌publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de ​l'Union ‌européenne.

Les ventes au ⁠détail dans les pays partageant l'euro ont ⁠baissé de ‌0,1% en janvier ⁠sur un mois, ‌alors que ⁠les analystes interrogés par ⁠Reuters prévoyaient +0,3%, ‌après +0,2% en décembre (révisé de -0,5%).

Sur ​un ‌an, les ventes au détail ont ​progressé de 2,0% en janvier, ⁠contre +1,8%% le mois précédent (révisé de +1,3%) et un consensus à +1,7%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)

