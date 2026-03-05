 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Carburant : l'État est "le grand gagnant" de la hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient, selon le PDG de Coopérative U
information fournie par Boursorama avec Media Services 05/03/2026 à 11:30

"L'essentiel du prix du carburant, ce n'est pas les marges des distributeurs, (...) mais les taxes", a assuré Dominique Schelcher.

Dominique Schelcher à Boulogne-Billancourt, le 25 mars 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Dominique Schelcher à Boulogne-Billancourt, le 25 mars 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le coût des carburants est essentiellement dû aux taxes versées à l'État, ce qui en fait le "grand gagnant" des hausses constatées depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, a estimé jeudi 5 mars le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher.

"Plus de 51% du prix que vous payez à la pompe part directement dans les poches de l'État", s'est justifié Dominique Schelcher, interrogé par franceinfo .

Selon les prix à la pompe recensés par Bercy, le litre de SP-95/E10 se vend jeudi matin en moyenne à 1,78 euro, 7 centimes de plus que le 27 février , à la veille des premières frappes israélo-américaines en Iran.

Le patron de Coopérative U (Hyper U, Super U) a rappelé que "l'essentiel du prix du carburant, ce n'est pas les marges des distributeurs, (...) mais les taxes. "

Le gouvernement rassaurant

"Depuis la fin de la semaine dernière, (...) on double la fréquentation" dans les stations essence", a indiqué Dominique Schelcher.

Le ministère de l'Économie reçoit jeudi les distributeurs de carburant pour "s'assurer" qu'ils ne pratiqueront pas de hausses exagérées des prix, par rapport à celle des cours du pétrole.

Invité à cette réunion, Dominique Schelcher a fait part de son intention de rappeler qu e les distributeurs "(subissent) comme les clients la situation actuelle."

Le ministre Roland Lescure avait appelé mercredi à "garder son sang-froid" car d'après lui, "il n'y aura pas de pénurie nationale".

Proche orient

7 commentaires

  • 12:44

    Non, parce que l'Etat est aussi un grand consommateur de carburant pour assurer ses missions. Vision simpliste de ce monsieur U

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président des Républicains Bruno Retailleau au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis le 5 mars 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Municipales: Retailleau dénonce 112 "accords de la honte" entre la gauche et LFI
    information fournie par AFP 05.03.2026 12:47 

    Le président des Républicains (LR) Bruno Retailleau a dénoncé jeudi 112 "accords de la honte" au premier tour des municipales entre LFI et les autres formations de gauche, traitant leurs dirigeants de "bande de tartuffes", tandis que le PS a répliqué en dénonçant ... Lire la suite

  • Christophe Ellul, à gauche, et son avocat Alexandre Novion arrivent au tribunal de Soissons, le 3 mars 2026 dans l'Aisne ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Affaire Elisa Pilarski: Christophe Ellul assure n'avoir "pas fait d'aveux"
    information fournie par AFP 05.03.2026 12:41 

    Au dernier jour de son procès pour la mort de sa compagne Elisa Pilarski, tuée par des morsures canines en 2019, Christophe Ellul a assuré jeudi qu'il n'avait "pas fait d'aveux" en reconnaissant la veille que son pitbull était "coupable". Christophe Ellul, 51 ans, ... Lire la suite

  • Un vélo-taxi passe devant un feu de signalisation éteint en raison d'une coupure de courant à La Havane, le 4 mars 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Panne électrique massive à Cuba, déjà en pénurie de carburant
    information fournie par AFP 05.03.2026 12:17 

    Les habitants d'une grande partie du territoire de Cuba, dont La Havane, s'apprêtent à passer une nuit sans courant mercredi après une nouvelle panne sur le réseau national, au moment où ils subissent déjà au quotidien l'impact de l'étranglement énergétique imposé ... Lire la suite

  • Un couple sort d'un magasin Hermès à Paris avec des sacs à provisions Hermès
    Zone euro: Baisse surprise des ventes au détail en janvier
    information fournie par Reuters 05.03.2026 11:48 

    ‌Les ventes au détail ​dans la zone euro ont diminué de ​façon inattendue sur un ​mois en janvier, ⁠selon les données ‌publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de ​l'Union ‌européenne. Les ventes au ⁠détail dans les pays partageant l'euro ont ⁠baissé de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank