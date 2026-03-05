Carburant : l'État est "le grand gagnant" de la hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient, selon le PDG de Coopérative U

"L'essentiel du prix du carburant, ce n'est pas les marges des distributeurs, (...) mais les taxes", a assuré Dominique Schelcher.
Dominique Schelcher à Boulogne-Billancourt, le 25 mars 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
Le coût des carburants est essentiellement dû aux taxes versées à l'État, ce qui en fait le "grand gagnant" des hausses constatées depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, a estimé jeudi 5 mars le PDG de Coopérative U, Dominique Schelcher.
"Plus de 51% du prix que vous payez à la pompe part directement dans les poches de l'État", s'est justifié Dominique Schelcher, interrogé par franceinfo .
Selon les prix à la pompe recensés par Bercy, le litre de SP-95/E10 se vend jeudi matin en moyenne à 1,78 euro, 7 centimes de plus que le 27 février , à la veille des premières frappes israélo-américaines en Iran.
Le patron de Coopérative U (Hyper U, Super U) a rappelé que "l'essentiel du prix du carburant, ce n'est pas les marges des distributeurs, (...) mais les taxes. "
Le gouvernement rassaurant
"Depuis la fin de la semaine dernière, (...) on double la fréquentation" dans les stations essence", a indiqué Dominique Schelcher.
Le ministère de l'Économie reçoit jeudi les distributeurs de carburant pour "s'assurer" qu'ils ne pratiqueront pas de hausses exagérées des prix, par rapport à celle des cours du pétrole.
Invité à cette réunion, Dominique Schelcher a fait part de son intention de rappeler qu e les distributeurs "(subissent) comme les clients la situation actuelle."
Le ministre Roland Lescure avait appelé mercredi à "garder son sang-froid" car d'après lui, "il n'y aura pas de pénurie nationale".
