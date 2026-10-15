Les avantages de coût dans le Golfe continuent de séduire les acheteurs de produits chimiques malgré les risques liés au détroit d'Ormuz

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* Pour la plupart des acheteurs, le prix l'emporte sur les inquiétudes liées aux risques d'approvisionnement

* La diversification s'intensifie, et non le remplacement

* Les producteurs nord-américains y voient une opportunité à court terme

* Les avantages en termes de coûts au Moyen-Orient restent difficiles à reproduire

par Pooja Menon

Selon les analystes, les acheteurs de produits chimiques ne sont pas susceptibles de se détourner définitivement des fournisseurs du Moyen-Orient malgré les perturbations des expéditions via le détroit d’Ormuz, car les prix compétitifs et l’échelle de production de la région restent difficiles à égaler.

Le Moyen-Orient représentait plus de 40 % des exportations mondiales de polyéthylène l’année dernière, approvisionnant l’Asie, l’Europe et l’Amérique latine en produits pétrochimiques utilisés dans les emballages, les biens de consommation et les produits industriels.

La fermeture du détroit à la suite de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran fin février a mis hors service près de 20 % de la capacité mondiale d’éthylène et jusqu’à 40 % de l’approvisionnement asiatique en naphta, selon S&P Global Market Intelligence, ce qui a entraîné une hausse des prix .

Brett Massimino, maître de conférences en chaîne d’approvisionnement et analyse de données à la Virginia Commonwealth University, a déclaré que ces perturbations avaient accéléré le « double approvisionnement ».

Les producteurs du Golfe conservent la majeure partie des volumes grâce à leur avantage en termes de coûts, tandis que les fournisseurs nationaux et régionaux ont conquis environ 20 % de la demande, contre des niveaux quasi négligeables avant la guerre.

L'AVANTAGE EN TERMES DE COÛT LIMITE L'EXODE DES ACHETEURS

Les acheteurs de produits chimiques restent tributaires du Moyen-Orient en raison de sa proximité avec les marchés asiatiques et européens et de l’abondance de ses approvisionnements en naphta, a déclaré Maksim Sonin, un dirigeant du secteur de l’énergie affilié au Center for Fuels of the Future and Hydrogen Initiative de l’université de Stanford.

Un porte-parole de BASF BASFn.DE a déclaré à Reuters que les récentes perturbations avaient renforcé l’importance de la diversification des chaînes d’approvisionnement, mais qu’elles ne devraient pas réduire l’importance à long terme du Moyen-Orient, compte tenu de ses avantages en termes de coûts et de sa vaste base de production.

Il n’est pas certain que les schémas d’approvisionnement reviennent entièrement aux niveaux d’avant la crise, a ajouté le porte-parole.

Le prix reste le facteur déterminant dans les décisions d’achat, en particulier pour les produits chimiques de base, a déclaré Christian Flemming, analyste chez Morningstar.

UN CHANGEMENT À COURT TERME EST POSSIBLE

Les inquiétudes concernant la fiabilité de l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient pourraient stimuler la demande à court terme de produits pétrochimiques nord-américains.

“Toutefois, ces changements sont généralement temporaires, et nous ne prévoyons pas d’abandon définitif des fournisseurs du Moyen-Orient”, a déclaré Seth Goldstein, analyste chez Morningstar.

L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar comptent toujours parmi les producteurs pétrochimiques les plus compétitifs au monde, bénéficiant de matières premières hydrocarbures bon marché et de décennies d’investissements que peu de régions peuvent égaler.

“Les entreprises chimiques continuent de considérer le conflit au Moyen-Orient comme un phénomène temporaire plutôt que comme une tendance, mais nous pourrions tout de même assister à des changements dans les flux commerciaux en raison d’autres facteurs”, a déclaré Elizabeth Sterner, maître de conférences en chimie au Lebanon Valley College, en Pennsylvanie.

Elle a ajouté que les perturbations de l’approvisionnement et la disponibilité réduite de polyéthylène dans certaines régions du Moyen-Orient ont fait grimper les prix, incitant certains producteurs nord-américains et européens à augmenter leurs taux de craquage de l’éthylène afin de répondre à la demande.

LES PRODUCTEURS PROFITENT DU RESSERREMENT DES MARCHÉS

Les perturbations de l'approvisionnement ont resserré les marchés mondiaux de la chimie, conférant aux producteurs un plus grand pouvoir de fixation des prix et leur permettant de répercuter la hausse des coûts sur leurs clients.

Jeff Tate, directeur financier de Dow DOW.N , a déclaré en juillet que les prix du polyéthylène avaient augmenté de plus de 40 % depuis fin février, tandis qu’Eastman Chemical EMN.N a fait état d’une hausse de près de 10 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par des volumes plus élevés et une augmentation de 4 % des prix de vente.

Un porte-parole de Wacker Chemie WCHG.DE a indiqué que l’entreprise s’était approvisionnée en matières premières, continuait à répondre à la demande et avait répercuté sur ses clients une partie des coûts liés au conflit.