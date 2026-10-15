"Ce n'est plus juste" : la taxe foncière a presque doublé depuis 2005, selon une association de propriétaires

Le montant moyen de taxe foncière par logement atteint 635 euros en France, hors prélèvement pour le ramassage des ordures ménagères.

( AFP / DENIS CHARLET )

Le montant de taxe foncière que les propriétaires paient a presque doublé entre 2005 et 2025, a indiqué jeudi 15 octobre l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), qui pointe les hausses de taux décidées par les collectivités, mais également celles des bases d'imposition indexées sur l'inflation. L'association demande une refonte fiscale.

En 20 ans, la taxe foncière a augmenté de 93,4 % , soit deux fois et demie l'inflation sur la même période. Au sein de cette évolution, il y a d'une part la hausse des taux de taxe foncière, décidés par les collectivités locales, qui ont progressé de 32 % en 20 ans. Et d'autre part l'augmentation de 46 % des valeurs locatives, qui servent de base au calcul de la taxe et sont revalorisées annuellement pour suivre l'inflation.

Parmi les 50 villes les plus peuplées, Paris a connu la hausse la plus importante de taxe foncière en 20 ans : +261 %. La ville a fortement augmenté son taux de taxe foncière, qui était particulièrement bas, et fait encore partie des grandes villes qui disposent des taux les moins élevés.

"Les propriétaires payent des charges de plus en plus importantes et ce n'est plus juste", défend Sylvain Grataloup, président de l'UNPI, qui demande à "refondre la fiscalité locale et la taxe foncière" pour préférer une "contribution locale des usagers" qui concernerait tous les habitants peu importe le statut de locataire ou propriétaire.

Progression modérée en 2026

En 2026, la hausse moyenne de la taxe foncière est de 1,7 % par rapport à 2025, dans les 200 plus grandes villes, une progression modérée en raison des élections municipales.

Le montant moyen de taxe foncière par logement atteint 635 euros en France , hors prélèvement pour le ramassage des ordures ménagères. Ce paiement moyen monte à 976 euros pour les 50 plus grandes villes françaises, dont 900 euros à Paris, 943 euros à Marseille, 772 euros à Lyon, 1.173 euros à Bordeaux ou encore 1.487 euros à Grenoble, grande ville au montant le plus élevé.

En incluant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe moyenne atteint 1.179 euros dans les 50 plus grandes villes.

Un projet de révision des valeurs locatives, pour inclure automatiquement des éléments dits "de confort", avait été mis sur la table en novembre 2025. Face au tollé suscité, le gouvernement a suspendu cette réforme et décidé de la rendre plus locale en prenant en compte les avis des départements voire des communes.

Selon l'UNPI, des courriers ont été envoyés aux collectivités locales pour leur proposer d'appliquer cette réforme et certains conseils municipaux ont commencé à se prononcer.