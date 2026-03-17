Les attaques contre le port de Fujairah et le champ gazier de Shah aux Émirats arabes unis aggravent les perturbations énergétiques

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(Mises à jour avec le chargement ADNOC toujours suspendu aux paragraphes 1 et 7, contexte au paragraphe 4)

Les opérations sur le champ gazier de Shah, aux Émirats arabes unis, sont restées suspendues mardi à la suite d'une attaque de drone, tandis qu'une nouvelle attaque a provoqué un incendie dans le port de Fujairah, un terminal d'exportation clé où le chargement de pétrole par la société d'État ADNOC a été interrompu.

Ces perturbations en cascade menacent de couper complètement le dernier débouché d'exportation de brut du producteur de l'OPEP des marchés mondiaux, ce qui pourrait aggraver une crise qui a fait monter en flèche les prix de l'énergie.

Les autres centres d'exportation des Émirats arabes unis sont situés dans le Golfe, qui a été effectivement coupé du monde par la mainmise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz , une voie navigable étroite entre l'Iran et Oman par laquelle un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole s'écoulait normalement.

L'attaque de lundi sur le champ de Shah - situé à environ 180 km (111.85 miles) au sud-ouest d'Abu Dhabi et l'un des plus grands champs de gaz acide au monde - ajoute aux perturbations du secteur énergétique des Émirats arabes unis.

Le champ, exploité par le géant pétrolier ADNOC dans le cadre d'une coentreprise avec Occidental Petroleum, fournit au moins 500 millions de pieds cubes de gaz par jour au réseau domestique.

La production quotidienne de pétrole brut du troisième producteur de l'OPEP a baissé de plus de moitié (link nL6N4040L8) depuis le début du conflit, la fermeture effective du détroit ayant contraint le géant pétrolier national ADNOC à procéder à des arrêts de production généralisés, comme l'a rapporté Reuters.

Le chargement du brut d'ADNOC reste suspendu à Fujairah, a déclaré une source au fait de la situation.

Fujairah, qui a fait l'objet d'une série d'attaques, est généralement le point de sortie de plus d'un million de barils par jour du brut Murban de l'entreprise publique. Fujairah, qui se trouve juste à l'extérieur du détroit d'Ormuz, fonctionne toujours, mais à capacité réduite, selon Kpler.

Les États arabes du Golfe, dont les Émirats arabes unis, ont subi plus de 2 000 attaques de missiles et de drones depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février, visant des missions diplomatiques et des bases militaires américaines, ainsi que des infrastructures pétrolières, des ports, des aéroports et des bâtiments résidentiels et commerciaux.