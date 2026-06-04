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SpaceX veut lever 75 milliards de dollars pour la plus grande entrée en Bourse de l'histoire
information fournie par AFP 04/06/2026 à 11:02

Un bâtiment de l'entreprise SpaceX à Hawthorne, en Californie, le 26 mars 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Un bâtiment de l'entreprise SpaceX à Hawthorne, en Californie, le 26 mars 2026 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Elon Musk vise la plus grande entrée en Bourse de l'histoire avec sa société SpaceX, qui espère obtenir 75 milliards de dollars pour financer ses projets de voyage vers Mars et de centres de données dans l'espace.

L'opération, qui pourrait intervenir dès le 12 juin, viendra exploser le record de levée de fonds lors d'une entrée en Bourse: c'est trois fois le montant levé en 2019 par le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco.

Selon des documents publiés mercredi par le gendarme boursier américain (SEC), l'entreprise aérospatiale va mettre en vente plus de 555 millions d'actions au prix unitaire de 135 dollars. Et elle ajoutera des titres en cas de forte demande.

A ce prix, SpaceX affichera une valorisation stratosphérique de 1.765 milliards de dollars, la plaçant directement parmi les poids lourds de Wall Street.

C'est plus que le constructeur de véhicules électriques Tesla, l'autre joyau de l'homme le plus riche du monde.

Il pourrait d'ailleurs finir par les fusionner, selon Dan Ives, analyste de Wedbush Securities.

"(Elon) Musk souhaite détenir et contrôler une plus grande partie de l'écosystème de l'intelligence artificielle et, étape par étape, le Saint Graal pourrait consister à combiner d'une manière ou d'une autre SpaceX et Tesla afin de créer un lien entre ces deux géants de la technologie qui cherchent à mener la révolution de l'IA", note-t-il.

- "Etroitement liée à Elon Musk" -

Outre les lancements de fusées, SpaceX chapeaute déjà le réseau internet satellitaire Starlink, le laboratoire d'intelligence artificielle xAI et le réseau social X.

La société de Starbase (Texas) bénéficie d'un engouement particulier qui lui permet d'envisager une capitalisation boursière représentant près de cent fois son chiffre d'affaires, et ce, malgré une année 2025 déficitaire.

La société de Starbase au Texas bénéficie d'un engouement particulier ( AFP / Michael Gonzalez )

La société de Starbase au Texas bénéficie d'un engouement particulier ( AFP / Michael Gonzalez )

Avant même que ses actions soient disponibles, les investisseurs - y compris les particuliers - se sont rués sur les fonds de placement ou même les sites de paris pour tenter de profiter indirectement de la vague SpaceX.

"SpaceX est étroitement liée au succès d'Elon Musk, qui occupe les fonctions de directeur général, directeur technique et président du conseil d'administration", rappelle Thomas Shipp, du gestionnaire de fortune LPL Financial.

Le milliardaire gardera le contrôle de l'entreprise, en conservant un peu moins de la moitié du capital mais plus de 80% des droits de vote, selon les documents déposés auprès de la SEC. Et l'opération pourrait permettre à sa fortune personnelle de franchir la barre symbolique des 1.000 milliards de dollars.

Habitué à poster frénétiquement sur son réseau social X, Elon Musk n'a pas immédiatement réagi.

- "Test majeur" pour Wall Street -

Le décollage de Starbase de la fusée Starship 39 de SpaceX, vu depuis South Padre Island, au Texas, le 22 mai 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le décollage de Starbase de la fusée Starship 39 de SpaceX, vu depuis South Padre Island, au Texas, le 22 mai 2026 ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

"Cette cotation représente le premier test majeur pour les marchés d'actions après des années d'activité modérée en matière d'introductions en Bourse", souligne Dan Ives.

D'autres mastodontes pourraient rejoindre SpaceX dont Anthropic, fleuron américain de l'intelligence artificielle qui a annoncé avoir déposé lundi son projet de cotation.

OpenAI, le créateur de ChatGPT, pourrait lui emboîter le pas. Ces rivaux ont une valorisation qui s'approche des 1.000 milliards de dollars.

"Très souvent, ces entreprises (...) très médiatisées suscitent beaucoup d'enthousiasme" puis "leur cours s'effondre au cours des six premiers mois ou des douze premiers mois", prévient toutefois auprès de l'AFP Adam Sarhan, du cabinet 50 Park Investments.

SpaceX a reconnu que l'opération ne serait pas sans risque pour les investisseurs, soulignant qu'Elon Musk "aura le pouvoir de contrôler l'issue des questions nécessitant l'approbation des actionnaires, y compris l'élection" de son conseil d'administration.

L'entreprise reconnaît aussi un "niveau d'endettement élevé" susceptible d'avoir "un impact négatif significatif" sur sa situation financière.

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1 commentaire

  • 10:35

    Pour celui qui veut investir dans cette société très endettée qui génère des pertes, il serait peut être prudent d'attendre quelques mois, voire attendre la publication du premier rapport annuel, pour connaître la tendance concernant la marge opérationnelle.

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